La Savino Del Bene Scandicci espugna Il Pala Bus Company in tre set

Nulla da fare dunque per Bussoli e compagne che hanno comunque dato del filo da torcere alle avversarie, soprattutto nel secondo parziale quando hanno portato il punteggio ai vantaggi sprecando cinque palle set. Tanti gli errori nella metà campo biancoblù, 13 in attacco e 14 al servizio, solo 7 per le ospiti sia in attacco che dai nove metri. Anche a muro le ragazze di Barbolini fanno meglio (9-3). La Mvp del match è Ekaterina Antropova che con i suoi 18 punti ha guidato la carica. Bene anche Herbots (14 punti e un ottimo 54% di efficienza in attacco). Tra le fila di casa Nemeth è la migliore (16) subito dopo Ungureanu (12) e Akrari (10).

LA PARTITA

1 SET | Partenza equilibrata con Pinerolo subito a segno con Nemeth. Ungureanu firma il 4-3 poi il cambio palla di Herbots manda Washington al servizio e la centrale americana guida un ottimo break che porta Scandicci a +5 (4-9). La fast di Polder riporta palla nella metà campo di casa e il fallo in prima linea di Di Iulio accorcia le distanze (7-10). Due errori delle toscane consentono alla Wash4Green di rifarsi sotto (9-11). Scandicci rimette il piede sull’acceleratore, Herbots e Villani per il 16-21 poi è il turno di Nwakalor che dai nove metri sigla il +6 (16-22). Herbots sfrutta bene le mani del muro e chiude 25-19.

2 SET | Le padrone di casa piazzano subito un buon break (6-4). Il servizio di Nemeth non trova il rettangolo rosa e Antropova mette a terra il punto che vale il sorpasso (6-7). Il muro di Di Iulio su Ungureanu porta le ospiti in doppio vantaggio. Pinerolo riprende palla e con Sorokaite riporta il gioco in perfetto equilibrio (10-10). Mani out di Ungureanu poi dai nove metri arriva l’ace riporta Pinerolo in vantaggio (16-14). Barbolino ferma il gioco e al rientro in campo Herbots conquista il cambio palla, Nwakalor mura Sorokaite e Antropova piazza il punto del controsorpasso (16-17). È un testa a testa serrato che si prolunga fino ai vantaggi con una Wash4Green scatenata ma a chiudere 29-31 è Scandicci.

3 SET | La Savino del Bene parte forte (0-3), a fare da padrone il muro di Nwakalor e Washington che prima ferma Polder poi Nemeth (6-10). Marchiaro chiama time out ma al rientro in campo due errori delle biancoblù consentono alle ospiti di difendere il +4. (8-12). Con Akrari Pinerolo accorcia (13-15) e Ungureanu dai nove metri tiene le sue agganciate alle avversarie (15-17). Le toscane vogliono chiudere set e partita, Di Iulio si affida ad Herbots e con determinazione Scandicci chiude 19-25.