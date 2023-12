Basket Torino: Info biglietti per Torino-Rieti e Torino-Agrigento

I gialloblù giocheranno al Pala "Gianni Asti" (Parco Ruffini, Torino) questo mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30 per il turno infrasettimanale contro la Real Sebastiani Rieti, poi torneranno sullo stesso campo domenica 10 dicembre alle ore 18.00 per ospitare la Moncada Agrigento.

I biglietti per le singole partite sono disponibili ora online su Vivaticket e sono acquistabili anche presso le seguenti biglietterie:

• Presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50, lunedì 4/12 e martedì 5/12 dalle 16.00 alle 19.00

• Presso lo store "The Playoffs by Atipici" in Via Roma 220 negli orari di apertura dello store

• Presso le agenzie Reale Mutua Santa Rita e Piazza Castello, lunedì 4/12 e martedì 5/12 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 18.00

• Al palazzetto nei giorni delle partite: mercoledì 6/12 dalle 18.30 alle 20.30 e domenica 10/12 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00

Non solo. Scopri il "December Pack", il miniabbonamento che include le tre partite casalinghe di dicembre della Reale Mutua Torino (vs Rieti il 6/12, vs Agrigento il 10/12, vs Luiss Roma il 22/12). Il "December Pack" è disponibile online su Vivaticket e presso le biglietterie citate sopra.