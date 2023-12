Avigliana Basket vince contro ABC Servizi Gators Savigliano

Umori nettamente opposti quelli delle due squadre che si fronteggiano al PalaDrubiaglio nel quinto match della stagione di serie C: Savigliano scende in campo con l'euforia di aver battuto di misura nell'ultima giornata Lapolismile, mentre le Greens padroni di casa sono reduci da una sonora sconfitta casalinga con Twin Towns, nella quale erano sembrate mai realmente in partita, davvero troppo sbiadite per essere vere.

Avigliana appare da subito determinata a dimenticare quanto accaduto la scorsa settimana, atteggiamento dal primo momento molto fisico in difesa in area e sulle linee di passaggio ospiti, impegnato a trovare soluzioni ad alta percentuale in attacco dove colpiscono capitan Lupo e Ciuti su tutte, le giovani saviglianesi accusano il colpo, il primo quarto si conclude 16 a 8 per le padrone di casa.

Nel secondo periodo le Greens concedono solo due punti alle ospiti, dimostrandosi ancora una volta molto concentrate nella propria metà campo e riuscendo ad andare a segno, finalmente, anche dai tre punti. All'intervallo il punteggio recita 30 a 10.

Terzo quarto che chiude definitivamente i giochi; 5 punti consecutivi di Maschera, Rizzi si fa sentire a rimbalzo riuscendo anche a capitalizzare le occasioni disponibili, Candela va a segno con continuità: parziale di 22 a 8 con le Greens che allungano ulteriormente.

Ultimo periodo con ampie rotazioni, anche questo parziale non vengono concessi canestri semplici alle giovani ospiti segno ulteriore della determinazione messa in campo dalle Greens nel voler onorare l'impegno; la tripla di Manuguerra chiude il match, 65 - 23 il punteggio finale.

Avigliana torna quindi a muovere la classifica, dando l'impressione di una squadra ancora alla ricerca di continuità di gioco, ma che, se disposta a sacrificarsi in difesa e in fiducia in fase realizzativa, può dar filo da torcere a tutte le compagini in questo campionato; ulteriore verifica sul difficile campo di Pancalieri mercoledì 06/12.



C Femminile

Avigliana Basket 65

ABC Servizi Gators Savigliano 23

Parziali (16 -8 14 -2 22-8 13-5)

Avigliana Basket: Candela 14, Rizzi 11, La Sala, Souare, Manuguerra 3, Molinari, Maschera 12, Ciuti 9, Bruno 6, Lupo 6, Gorgitano 4. All.re Spampinato - Ass. Rizzo - dir. Iuliano