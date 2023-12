Gli Squali cedono contro Savigliano

Per gli Squali ci sono Sampieri, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo (Ianelli ancora ai box); per gli avversari Danna, Baruzzo, Gioda, Obakhavbaye e Tuninello. L'inizio per gli Squali è super con il duo Jovanovic/Colombo (11-2); dal 18-8 Savigliano crea un break di 0-7 che vale il 18-15 e Gandini richiama i suoi; al rientro Savigliano accorcia ancora ed è punto a punto (22-21).

Secondo quarto difficile per gli Squali che faticano a trovare la via del canestro e anche in difesa non riescono ad arginare la fisicità avversaria (27-47 con un parziale di ghiaccio di 2-24). All'intervallo è 32-51.

Al rientro gli Squali provano a partire con piglio diverso e il 5-0 fa ben sperare (37-51); due triple avversarie valgono il 37-59, ma gli Squali costruiscono la rimonta partendo dalla difesa e le distanze si accorciano ed è 47-58 con Sampieri. Alla terza sirena il tabellone dice 50-60.

Dieci minuti preziosi per gli Squali, Borsani spara dall'arco ed è 53-61; va a vuoto qualche occasione per accorciare ancora e ne approfitta Savigliano (56-69). Gli Squali rincorrono fino alla fine ma sulla sirena è festa per gli avversari: 70-77.

Oleggio Magic Basket 70

Amatori Basket Savigliano 77

Parziali (22-21; 10-30; 18-9; 20-17)

Oleggio: Perez 13, Colombo 13, Jovanovic 12, Pilotti 10, Sampieri 8, Borsani 8, Sablich 6, Telesca, Temporali, Ianelli ne, Boldrini ne, Maviglia ne. All. Gandini.

Savigliano: Gioda 18, Danna 17, De Santis 15, Tuninetto 11, Baruzzo 6, Obakhavbaye 4, Utieyn 4, Isaia 2, Mellano ne, Tulumello, Varallo ne. All. Fiorito.