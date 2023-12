La Ginnastica Artistica conquista la città di Cuneo

Oggi, al Palazzetto dello Sport di Cuneo, si è conclusa la terza e ultima giornata delle Finali del Campionato Nazionale Gold di ginnastica artistica femminile, organizzate dalla Cuneoginnastica , che hanno portato nella Provincia Granda oltre 200 atlete da tutta Italia , in gara per 25 titoli italiani, di cui 5 di categoria e 4 di specialità per ogni livello.

Un appuntamento prestigioso che la Federazione Ginnastica d’Italia ha voluto affidare alla società guidata dal presidente Claudio Adinolfi, chiamata così a mettersi alla prova – dal punto di vista organizzativo - su un campo di gara nuovo, quello dei grandi attrezzi, in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica, in programma sempre a Cuneo a inizio luglio, a poche settimane dai Giochi Olimpici di Parigi. La competizione assoluta sarà inoltre l’occasione per la Cuneoginnastica di celebrare il suo 50° anniversario dalla fondazione, traguardo che taglierà proprio nel 2024.

Il club piemontese non ha certo deluso le aspettative e questo fine settimana ha dato vita a una manifestazione avvincente, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico, in particolare gli appassionati e le appassionate locali che hanno potuto sostenere da vicino anche le giovani atlete di casa, Lucrezia Silvestro, Asia Delfino, Sara Hadouz, Anna Kryoshey e Sofia Ambrosio, in gara nella giornata di ieri.

«Sono stati tre giorni davvero entusiasmanti, ci hanno regalato grandi emozioni e tante soddisfazioni» ha dichiarato il presidente della Cuneoginnastica, Claudio Adinolfi. «È stata una grande festa per tutti, non posso che ringraziare tutte le volontarie e i volontari, il nostro staff, le atlete, la Federazione Ginnastica d’Italia, le Istituzioni e i nostri partner che ci hanno dimostrato davvero un caloroso sostegno. Questo fine settimana abbiamo dato vita al nostro primo evento di ginnastica artistica e da domani lavoreremo tutti insieme per il grande appuntamento di luglio, con gli Assoluti. Speriamo che sia il primo di una lunga serie».

Nella giornata di oggi, invece, a sfidarsi per i 20 titoli in palio sono state le 8 migliori ginnaste di ciascuna categoria per ogni attrezzo. A conquistare il gradino più alto del podio nella categoria junior 1 sono state Nelly Rusu (volteggio), Alessia Marena (parallele), Alessia Carol Cortellino (trave) Sofia Bianchi (corpo libero), per la categoria junior 2 Benedetta Gava (volteggio), Artemisia Iorfino (parallele), Giulia Perotti (corpo libero e trave), mentre tra le junior 3 trionfano Matilde Ferrari (volteggio) e Camilla Ferrari (parallele, corpo libero e volteggio).

Tra le ginnaste della categoria senior 1 a conquistare i rispettivi titoli sono Alessia Guicciardi (volteggio e trave), Arianna Grillo (parallele) Angela Guerzioni (corpo libero), mentre nella categoria senior 2 Giovanna Novel (volteggio), Irene Lanza (parallele e corpo libero), Nicole Ferrara (trave).

A premiare le campionesse, la Sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, il Presidente del Comitato Regionale FGI, Angelo Buzio, in rappresentanza del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi, l’Assessore allo Sport della Città di Cuneo, Valter Fantino, la Consigliera della Fondazione CRC e Delegata CONI Piemonte, Claudia Martin, e il presidente del Comitato Organizzatore, Claudio Adinolfi,

Durante le competizioni odierne sono stati anche assegnati due premi speciali, dedicati a due grandissime professioniste del settore, che il Comitato Organizzatore e la FGI hanno voluto ricordare con affetto e stima, assegnati alle migliori due ginnaste che si distingueranno per eleganza al corpo libero: ad aggiudicarsi il Trofeo Eleganza Patrizia Signor (categoria junior) è Sofia Bianchi mentre il Trofeo Eleganza Dora Cortigiani (categoria senior) è stato vinto da Irene Lanza, che ha accolto il premio con grande commozione.