La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ritrova la vittoria in campionato

Con un 3-0 sulla UYBA Volley Busto Arsizio la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizia nel migliore dei modi il mese di dicembre, ritrovando la vittoria in campionato dopo le sconfitte con Milano e Scandicci.

Le biancoblù di coach Bregoli riescono solo a sprazzi a esprimere la loro pallavolo accusando un po’ di alti e bassi in cui subiscono l’iniziativa delle avversarie, ma legittimano la vittoria con una prestazione complessivamente migliore e meno fallosa. I parziali vinti a 16, 23 e 21 raccontano in modo fedele di un primo set a senso unico, e due successive frazioni molto più combattute decise nel finale da pochi dettagli.

La miglior realizzatrice è Skinner con 15 punti, seguito da Zakchaiou (13, di cui ben 8 a muro) che guadagna il premio di MVP. Chiude in doppia cifra anche Grobelna (10). Fra le bustocche la top score è Sartori con 8 punti.

LA CRONACA

Primo set – Sul 5-1 il muro di Zakchaiou su Bracchi dà a Chieri il primo punto “vero” dopo una serie di errori. Il vantaggio biancoblù continua a crescere e raggiunge rapidamente gli 8 punti sul 12-4 (Grobelna). Cichello esaurisce i suoi time-out, quindi sul 14-7 cambia la diagonale inserendo Valkova e Giuliani. Segue una fase favorevole a Busto che risale a 15-12 (muro di Lualdi) spingendo Bregoli a fermare il gioco. Skinner firma il 16-12, quindi Zakchaiou e ancora Skinner firmano un nuovo allungo a 20-13. Una scatenata Zakchaiou (chiuderà il set con 7 punti e il 100% in attacco) dà a Chieri il vantaggio massimo di 10 punti sul 23-13. Guadagnato il primo set-point con la neo entrata Anthouli, le padrone di casa chiudono 25-16 al terzo tentativo dopo due palla set annullate da Carletti e Boldini.

Secondo set – Chieri riparte molto bene raggiungendo i 6 punti di vantaggio sul 9-3 (muro di Malinov). Da 10-5 Busto risale a 11-10 con Lualdi, Carletti, Boldini e Frosini. Un attacco di Skinner nega il pareggio alle ospiti. Kingdon, Skinner e Malinov e Zakchaiou ridanno fiato (17-13) a Chieri, ma di nuovo la squadra di Cichello si fa sotto e questa volta riesce anche a pareggiare sul 21-21 con Frosini. Sul 23-23 l’attacco di Grobelna e il contrattacco di Skinner consegnano il set alle padrone di casa (25-23). Nelle statistiche della frazione svetta Skinner: 7 punti col 70% in attacco.

Terzo set – Cichello conferma nel sestetto Piva e Sartori, entrare nel set precedente. Dopo un inizio favorevole a Chieri (7-3, errore di Lualdi) Busto recupera e per la prima volta nel match si porta in vantaggio (7-8, errore di Skinner). Zakchaiou riporta avanti le chieresi che da lì in poi mantengono un’incollatura di vantaggio fino alle fasi finali, quando Skinner concretizza il primo match-point e fa scendere i titoli di coda sul 25-21.

IL COMMENTO



Rachele Morello: «Erano 3 punti molto importanti. Siamo molto felici. Non era facile mantenere l’attenzione dall’inizio alla fine, abbiamo avuto qualche alto e basso, ma siamo stati bravi a uscire da tutte le situazioni complicate e portare a casa tutti i tre set nel migliore dei modi».

Giorgia Frosini: «Ci aspettavamo una partita tosta, non abbiamo iniziato per niente bene la gara, poi ci siamo un po’ riprese ma Chieri è stata lucida nei momenti decisivi di secondo e terzo set. Al di là del valore delle avversarie, noi non siamo proprio riuscite ad esprimere il nostro gioco: ora prendiamo un po’ di fiato e martedì riprendiamo a lavorare in vista dei prossimi due fondamentali incontri casalinghi con Bergamo e Trento».

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 0

Parziali (25-16; 25-23; 25-21)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 4, Grobelna 10, Zakchaiou 13, Gray 2, Kingdon 4, Skinner 15; Spirito (L); Morello, Anthouli 1, Weitzel 3, Omoruyi. N. e. Kone, Papa, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Boldini 4, Frosini 4, Lualdi 7, Sartori 8, Bracchi 5, Carletti; Zannoni (L); Valkova, Giuliani 7, Piva 4. N. e. Ceasar, Wang, Sobolska (2L). All. Cichello; 2° Lualdi.

ARBITRI: Rossi di Sanremo e Verrascina di Roma.

NOTE: presenti 1204 spettatori. Durata set: 22′, 28′, 27′. Errori in battuta: 10-7. Ace: 1-2. Ricezione positiva: 62%-57%. Ricezione perfetta: 24%-23%. Positività in attacco: 47%-34%. Errori in attacco: 6-15. Muri vincenti: 11-4.

MVP: Zakchaiou.