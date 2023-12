Cuneo si aggiudica al tie-break l’esordio al PalaEstra di Siena

Vittoria al tie-break per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che dopo il recupero di Siena resta concentrata e porta a casa il risultato. Due punti importanti contro una squadra ostica che fanno bene alla classifica e danno fiducia. Ora poco tempo per recuperare, Giovedì 7 dicembre si torna a giocare in casa alle ore 20.30 contro Reggio Emilia.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Graziosi schiera: Nevot palleggio, Krauchuk opposto, Trillini e Copelli al centro, Milan e Pierotti schiacciatori; Bonami (L).

Primo MVP di stagione al PalaEstra, con 22 punti personali, è stato eletto l’opposto danese biancoblù, Mads Kyed Jensen.

Al termine della partita Coach Battocchio: «E’ stata molto bella ed emozionante, soprattutto il secondo set è stato importante vincerlo. Loro hanno fatto già lì degli arrangiamenti, poi nel terzo ancora e per noi è stata un po’ più tosta fare break. Nel tie-break siamo riusciti a reagire, o meglio, ad accettare la battaglia quale è stata. Sono molto contento».

Tra quattro giorni saremo di nuovo in campo, il nostro! La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo giovedì 7 dicembre alle ore 20.30 scenderà in campo al palazzetto di Cuneo contro Reggio Emilia. Prevendita online attiva su liveticket oppure acquisto diretto in cassa dalle ore 19.00 del 7 dicembre. Una serata tutta dedicata allo sport, infatti, verrà premiato il Campione d’Italia di Pallapugno, Federico Raviola, fresco di Scudetto e saranno presenti diverse società sportive del territorio invitati a partecipare con le proprie tute di rappresentanza per colorare il palazzetto di tutti i colori dello sport cuneese. Una serata prefestiva da passare tutti insieme a tifare Cuneo!

Emma Villas Siena 2

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Parziali (19-25/22-25/25-21/25-22/10-15)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 1, Jensen 22, Volpato 12, Codarin 12, Andreopoulos 7, Botto (K) 10; Staforini (L1); Gottardo 10, Bristot, Cioffi. N.e. Colangelo, Giacomini, Coppa, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 51%; Attacco: 47%; Muri 14; Ace 6.



Emma Villas Siena: Nevot 2, Krauchuk 22, Copelli 15, Trillini 4, Milan 5, Pierotti 14; Bonami (L1); Tallone 13, Gonzi. N.e. Acuti, Pellegrini, Ivanov, Picuno, Coser (L2)

All.: Gianluca Graziosi.

II All.: Marco Monaci.

Ricezione positiva: 47%; Attacco: 44%; Muri 7; Ace 6.



Durata set: 27’, 30’, 29’, 28’, 18’.

Durata totale: 132’.