Giaguari Torino: secondo bowl stagionale per la Under 12

Approfittando della pausa delle tre Under maggiori, la Under 12 ha disputato il secondo bowl stagionale a Ciriè. Daemons Cernusco, Giaguari Torino, Seamen Milano, Frogs Legnano e Blitz Ciriè hanno completato la prima parte della regular season e stabilito la graduatoria che determinerà le partite da giocare nell’ultimo bowl prima delle finali, previsto per il 17 Dicembre a Milano.

I Giaguari, dopo aver vinto con i Seamen e perso contro i Daemons il mese scorso, hanno messo a segno una doppietta di vittorie che li mette momentaneamente al secondo posto in classifica proprio dietro ai Daemons e davanti ai Seamen, che saranno dunque gli avversari dell’ultima giornata di stagione regolare.

Nella prima partita della giornata contro i Blitz Ciriè padroni di casa, i Giaguari hanno messo al sicuro il risultato nel primo tempo portandosi sul 29-6 grazie alle prodezze di Simone Peiroleri, Cristiano Papeo e Tommaso Bertucci, prima di dare ampio spazio a tutti i giocatori a roster nel secondo tempo.

La seconda partita è stata decisamente più complicata. Assente Peiroleri e con Papeo limitato da un infortunio occorsogli nella prima partita, i giovani Giaguari hanno lottato alla grande per tenere il passo dei Frogs Legnano. Terminata la partita in parità, è stato necessario giocare un overtime per decidere l’incontro. Con entrambe le squadre a segno, la differenza l’ha fatta la trasformazione: a segno per i Giaguari, fallita per i Frogs, che si sono quindi dovuti arrendere 16-14.

I Giaguari hanno un piede nelle finali di Firenze del 6/7 Gennaio, ma bisognerà ancora superare gli ostacoli Daemons e Seamen nel prossimo Bowl la settimana prima di Natale.