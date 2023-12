Eurogymnica: i risultati del campionato nazionale Allieve Gold di Cervia

Con il campionato italiano Allieve Gold si è chiusa la stagione delle competizioni individuali di ginnastica ritmica.

Il sipario scenderà definitivamente dopo la fase nazionale del campionato di Insieme, previsto ad Ancona tra due weekend.

Eurogymnica chiude in bellezza un'altra annata da ricordare e durante la quale ha scritto alcune pagine che rimarranno nella storia del club del presidente Nurchi, per la gioia e l'orgoglio dell'Onda Blu, la torcida dei tifosi biancoblu. La Final Six e i quattro titoli italiani conquistati, hanno messo in grande risalto le EGirls che hanno fornito prestazioni sempre di altissimo livello.

Non ha fatto eccezione la gara svoltasi a Cervia lo scorso weekend, che vedeva scendere in pedana le migliori Allieve provenienti da tutta Italia, il vivaio e il futuro del movimento dei piccoli attrezzi. Impegnate tra le Allieve 2, Isabel Coconi Santoni e Ginevra Gallizia, hanno superato brillantemente le qualificazioni guadagnandosi entrambe la finalissima a 12.

Ottima la gara della Coconi Santoni, cresciuta decisamente nell'arco del campionato, dalla fase regionale a quella appunto nazionale, sovvertendo le gerarchie piemontesi. La torinese ha concluso il suo percorso al quarto posto, con il punteggio di 60,900 (corpo libero 18,800, cerchio 21,150 e fune 20,950), vedendosi sfuggire il bronzo per 0,05 centesimi di punto, un'inezia. Anche la medaglia d'argento sarebbe stata alla portata, a soli 0,15 centesimi. Il mancato podio non toglie però il merito alla ginnasta per essersela giocata fino all'ultimo con le migliori cinque o sei ginnaste d'Italia.

Più che soddisfacente anche la prova di Ginevra Gallizia, che conquistata la finale, ha chiuso all'undicesimo posto con il totale di 57, 950 (corpo libero 17,800, cerchio 20,600, fune 19,550).

Tra le Allieve 3, Arianna Cortese, sorella d'arte della neo campionessa italiana Chiara, agguanta per la prima volta nella sua carriera la finale e si piazza al settimo posto, posizione più che onorevole ma che avrebbe potuto essere ancora migliore se la ginnasta non avesse commesso una serie di errori che ne hanno precluso l'accesso al podio. 82,700 il suo punteggio finale (corpo libero 19,250, nastro 20,650, fune 22,450 e clavette 20,350).

Il gruppo ricomincerà già da lunedì a lavorare in preparazione della trasferta marchigiana prevista tra due weekend, l'ultimissima gara Gold dell'anno, dove verrà assegnato il titolo italiano di Insieme. Eurogymnica si presenta con la squadra Giovanile, in qualità di campionessa italiana in carica, in virtù del titolo conquistato nel mese di giugno a Folgaria.