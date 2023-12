Canottieri Casale: è finale scudetto!!

Canottieri Casale da urlo nel ritorno della semifinale playoff di Serie A1 femminile: il club di viale Lungo Po Gramsci, campione d'Italia in carica, conquista la seconda finalissima scudetto superando al doppio di spareggio una mai doma Associazione Tennis Verona.

Dopo il 3-1 dell’andata in Veneto in favore delle piemontesi, il team scaligero ha ribaltato il risultato con identico parziale. Decisivo per le ragazze di coach Giulia Gabba il quinto e importantissimo match della giornata, che regala a due monumentali Pigato e Pieri il sorriso della domenica.

Unico punto dopo i primi quattro match la vittoria in singolare di Jessica Pieri (2.2) contro Angelica Raggi (2.1): la toscana della “Cano” conquista il primo set al tie-break 7-6 e non lascia scampo alla romana di Verona nel secondo parziale chiudendo 6-1. Lisa Pigato (2.1) contro Angelica Moratelli (1.8), il secondo atto della sfida tra le due giocatrici, dopo l’andata in terra scaligera. La milanese si impone nel primo set 6-3, poi la tennista veneta, top 100 delle classifiche mondiali di doppio, sale in cattedra e impatta nel conto dei set 6-2. Nel terzo set calo di energie della Pigato, che deve cedere di un break il set con lo score di 6-3. Nel match tra le numero uno, l’olandese Lesley Kerkhove (1.8) sembra avere le idee chiare contro la finlandese della “Cano” Anastasia Kulikova (2.1). Primo set di marca veronese: 6-2, con Kulikova che concede qualche errore di troppo in un match troppo delicato per l’economia della giornata. Il secondo parziale viene portato al tie-break dalle due giocatrici: Kerkhove infligge due mini-break e regala il 2-1 a Verona.

Nel primo doppio Pigato e Pieri devono arrendersi a Kerkhove e Moratelli con lo score di 6-4, 6-2. Verona sembra crederci alla finale scudetto di Torino. Capitan Giulia Gabba ripropone Pigato e Pieri, questa volta contro Moratelli e Raggi. La coppia veneta sembra essere in pieno controllo del proprio destino, ma le monferrine non mollano e cedono solo al tie-break del primo set. Pieri e Pigato non mollano, sudano e lottano per imporsi 6-2 nel secondo parziale. Il match tie break un saliscendi di emozioni: Pieri e Pigato ruggiscono e il pubblico esulta. 12-10 il parziale per le casalesi.

Sabato 9 dicembre la sfida scudetto contro il Circolo del Tennis Palermo (vincitore anche nella semifinale di ritorno contro Rungg). Si ritorna al Circolo della Stampa Sporting. Diretta tv su SuperTennis.