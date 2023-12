Club76, i risultati del fine settimana

Altro intenso fine settimana in campo per il Club76.

A cominciare dalla vittoria casalinga delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, ieri sera al PalaFenera di Chieri hanno chiuso 3-0 contro Uyba Volley Busto Arsizio.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno ceduto al tie break 2-3 contro Acrobatica Group Alessandria, seconda forza del campionato. Una sfida giocata con molta attenzione, convinzione e qualità. Solo nel quinto set le ragazze biancoblù si disuniscono un poco, compiendo quei pochi errori che facilitano ad Alessandria lo strappo finale per aggiudicarsi la partita. Da segnalare l’ottima prova di Isabella Lavagnino, top scorer con 20 punti e 60% in attacco, seguita da Aliotta con 15 punti e Giannelli con 9. Prossima gara a Venegono Inferiore (VA) sabato 9 dicembre alle 20.30 contro Pusterla 1880.

Weekend in salita in B2 per MTS Santena, che cede 0-3 contro Gobbo Due Volley. Una sconfitta in casa per le Tigri di Santena, che non riescono a superare in classifica una buona e quadrata squadra. Ora testa alla prossima partita, ancora in casa, contro Albenga per provare ad allungare ulteriormente in classifica. In Under16 Girone A Eccellenza il Club76 NewVolley Carmagnola vince 0-3 contro Sa.fa Volley, consolidando il primo posto in classifica. Prossima settimana ultima partita di questa prima fase in casa, a Santena per l'occasione, contro Almese, unica formazione con cui le ragazze del Club76 hanno perso.

In Serie C il Club76 Playasti ha affrontato in trasferta Sammaborgo, cedendo 3-0. Una squadra di alta classifica, contro cui il Club76 Playasti si difende a tratti, ma non basta. Troppe ingenuità non hanno permesso di chiudere il gap e di portarsi a casa punti. In U16 regionale, invece, il Club76 Playasti ha vinto 0-3 in trasferta contro Cus Collegno, conducendo sempre il gioco, nel corso di una partita mai in discussione. Si conferma quindi in cima alla classifica e si prepara al meglio per affrontare Igor Novara, la seconda il classifica.

Weekend di ombre per la Serie D. Rasero Teloni Playasti Club76 cede 3-1 contro Insieme Marene, mentre GS Pino Volley la spunta al tie break, 3-2 contro Unionvolley Pinerolo.

L’U14 Gold con il Club76 Playasti Gold affronterà l'Alba Volley il 9 dicembre. Trasferta ostica ad Alba per l'U13 Gold, che vince 1-3 affrontando l'Alba Volley, nel corso di una partita iniziata in salita, ma che la squadra è riuscita a portare a casa.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 1 dicembre

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs PVB Cime Careddu Bosca Canelli 0-3

• Prima Divisione Azzurra Femminile C.T. Torino Girone C: Ws Lasalliano Volley Azzurra vs GS Pino Azzurra 1-3

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera GS Pino vs Tempocasa Leini Vol-ley Academy Arancio 3-1

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone F: Polisport Chieri vs Club76 Fenera Chieri Silver 0-3

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri76 vs Volley San Paolo 3-0

Sabato 2 dicembre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Sammaborgo vs Club76 Playasti 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Insieme Marene – Savigliano vs Rasero Teloni – Playasti Club76 3-1

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs Unionvolley Pinerolo 3-2

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti 2011 vs Libellula Volley 3-2

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Volley Marene Asd vs Club76 PlayAsti provinciale 3-0

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: Ws Lasalliano Volley vs Club76 Fenera Chieri 3-2

• Under 13 F. C.T. Torino Girone B: Moncalierivolley Dravelli Bianca vs Club76 GS Pino 0-3

Domenica 3 dicembre

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti: Club76 Playasti vs Sedamyl – Mc 1933 Busca 2-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.R. Piemonte Girone A: Cus Collegno vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Club76 GS Pino Blu vs Vol-ley Academy Volpiano ecc 1-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone H: Club76 Fenera Chieri vs Pallavolo Val Chisone U16 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone M: Club76 Chieri GS Pino vs San Raffaele Gassino Blu 3-2

• Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri 76 vs Chisola Volley 3-1

• Under 13 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino vs MTS Tecnicaer Santena 3-1

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: L'Alba Volley vs Club76 Playasti Gold 1- 3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti 2012 vs Volley Roero 3-0