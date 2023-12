Grand Prix Esordienti A: ValleBelbo Sport bene nelle prove individuali e nelle staffette

Tutto concentrato in una mattinata: il Grand Prix Esordienti A disputato a Torino domenica 3 dicembre, ha evidenziato, ancora una volta, il costante progresso dei giovani atleti della ValleBelbo Sport, capaci di esprimersi a buoni livelli, sia nelle due prove individuali in cui ciascun componente del team è stato impegnato, sia nelle staffette.

Da notare quanto ottenuto da Mattia Tammaro, protagonista in 100-200 stile libero (1’02”50, 2’20”30), Bianca Tassinario, autrice di ottime prove in 200 dorso e 50 farfalla (2’53”70, 38”70) e Sarah Messina, in grado di esprimere buone prestazioni in 100 stile libero e 100 rana (1’11”40, 1’35”10). La lunga lista dei primati personali realizzati si infoltisce grazie a Anna Marchielli, Aurora Tudisco, Leonardo Di Pietro, Gabriele Giberti, Vittorio Perosino, Giulio Maria Rizzolo, Eric Robba, saliti sui blocchi del Palanuoto in questa occasione.

Messina e Tassinario, assieme ad Arianna Blue Africano e Giulia Sanna hanno dato vita ad una consistente staffetta 4x50 stile libero (2’16”20). Schierata anche la 4x50 maschile (Tammaro, Perosino, Robba, Di Pietro).

«Gli Esordienti A hanno concluso al meglio il terzo weekend consecutivo di gare, un impegno importante ma che ha generato un periodo molto proficuo - commenta Pino Palumbo, responsabile tecnico della ValleBelbo Sport, supportato da Adele Corapi con il gruppo degli Esordienti A - a livello cronometrico, praticamente tutti i ragazzi scesi in vasca hanno abbassato o avvicinato i primati personali, ma ciò che più conta è l’atteggiamento positivo con cui questo gruppo affronta gli appuntamenti agonistici e gli allenamenti quotidiani».

