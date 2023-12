Coppa del Mondo: Federica Brignone, l'azzurra più vincente di sempre!!

Signore e signori, ecco a voi l’azzurra più vincente nella storia dello sci italiano! Il suo nome è Federica Brignone.

Il primo Gigante femminile nella località canadese di Mont Tremblant si è disputato regolarmente e ha anche regalato la prima vittoria stagionale all’Italia. Il merito è tutto di Federica Brignone, perfetta nella prima manche e nella seconda tenace nel resistere agli assalti di Petra Vhlova e Mikaela Shiffrin. La carabiniera di La Salle ha chiuso le due run nel tempo totale di 2’,14”,95/100, staccando di 21/100 Petra Vhlova e di 29/100 Mikaela Shiffrin. Federica ha impartito a tutte una lezione di solidità tecnica ma soprattutto mentale, perché il terreno di gara era adatto alle atlete più esperte e smaliziate, con la neve trasformata dalla temperatura tutt’altro che invernale, ma anche con buche e trabocchetti disseminati tra le porte, soprattutto nella seconda manche. La giornata trionfale della Nazionale italiana si completa con il sesto posto di Marta Bassino (Centro Sportivo Esercito) ad 1”,04/100 e con il settimo ad 1”,62/100 di una Sofia Goggia (Fiamme Gialle) che in Gigante si sta ritrovando e non da oggi.

Nel secondo Gigante di Mont Tremblant, con una seconda manche definita seduta stante da cineteca, visto che si correva sotto la neve e la tormenta, la carabiniera valdostana ha conquistato la vittoria numero 23 della sua ormai lunga carriera, con il tempo totale di 2’,11”,95 e con distacchi rispettivamente di 33/100 e di 39/100 sulla svizzera Lara Gut-Behrami e sulla statunitense Mikaela Shiffrin.

Federica era solo sesta dopo la prima run, con un distacco di 1”,22/100, ma nella seconda si è trasformata nella Tigre che tutti conoscono. Niente da fare per le avversarie, prima fra tutte Petra Vlhova, che comandava a metà gara ed è scivolata in quinta posizione, superata dalla francese Clara Direz, autrice della seconda miglior prestazione nella manche decisiva.

Mentre le altre, compresa Marta Bassino, alla fine ottava ad 1”,22/100, scendevano con una certa circospezione, Federica Brignone ha impartito una lezione di grinta e di coraggio, sciando come se anziché la tormenta ci fosse il sole: è segno che la sua sensibilità e la forma fisica e mentale sono al top. Come detto, non è riuscita la rimonta a Marta Bassino, che era quarta a metà gara e ha fatto segnare il diciassettesimo tempo nella seconda manche, scendendo all’ottavo posto.

Sofia Goggia non è riuscita a sfruttare appieno un tracciato sulla carta a lei congeniale, ma ha comunque chiuso decima e centrato un altro più che positivo piazzamento in Gigante, dimostrando costanza. E, soprattutto, lanciando segnali positivi alla vigilia dell’inizio delle gare veloci. La classifica generale della Coppa del Mondo femminile si aggiorna con Mikaela Shiffrin a quota 470 punti, seguita da Petra Vlhova con 391, Lara Gut-Behrami con 325 e Federica Brignone con 320. La graduatoria del Gigante vede la sfida fra Gut con 325 punti e Brignone con 320.

