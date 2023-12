Biella Rugby: il recap del weekend gialloverde

CADETTA (3.12.23)

Biella Rugby 22

Amatori & Union Milano 28

Parziali (14-13)

Marcatori. Mete: Besso, Lanza (2). Trasformazioni: Varese (2). Penalty: Varese

Biella Rugby: Negro; Savatteri (66’ Cafaro), Ongarello, Morel, Longo (66’ Poli); Varese, Besso; Ledesma, Givonetti, Zacchero (55’ Bottero); Righi, Panaro; Zanotti, Lanza (cap.), Coda Cap (64’ Agnolio). Non entrati: Panatero, Caputo, Piatti.

Nicola Mazzucato, coach: «Partita molto dura e ben giocata dagli avversari che hanno espresso un bel gioco e sono stati spesso dominanti sul placcaggio e nei punti d'incontro. I ragazzi di Biella non sono stati efficaci specialmente nell'area di contatto e in diverse occasioni abbiamo perso il possesso di palla per errori sulla trasmissione e nella messa a disposizione del pallone. Complimenti ai ragazzi di Milano per la bella partita».

UNDER 14 (2.12.23)

Biella Rugby 100

Rugby Monferrato 14

Marcatori. Mete: Braggion (5), Defilippi (3), Bocca, Bertone (2), Benedetti (2), Ghilardi, Balducci (2). Trasformazioni: Balducci (5), Bertone (2), Benedetti (2), Buda.

Biella Rugby: Bertone, Di Girolamo, Benedetti, Siletti, Piazza, Balducci, Bocca, Ghilardi, Defilippi, Buda, Ruffa, Coda Caseia, Girardi. A disposizione: Ben Alilou, Braggion, Pavanetto, L. Mercandino, L. Mercandino, Gobbi, Paggio, Ubertalli.

Adriano Moro, coach: «Partita giocata con autorevolezza che corona il lavoro sul gioco da prima fase fatto in questa prima parte di stagione. I ragazzi sono sempre più un gruppo e i valori individuali medi sono cresciuti molto. Nella seconda fase lavoreremo per passare da un ‘gruppo eccellente’ a una ‘squadra’ in grado di competere con tutti a livello nazionale. Da ottobre a ieri l’Under14 ha giocato 8 partite. Il bilancio è di 448 punti segnati e 60 subiti».