BEA Chieri lotta per tutta la gara, ma cede a Chivasso

Decima giornata di campionato per il Girone A di Serie C, con BEA Chieri impegnata sul campo della Pallacanestro Chivasso. I Leopardi partono forte, riuscendo a chiudere in vantaggio il primo quarto, ma già dalla seconda decina esce l’energia dei padroni di casa, che indirizzerà la partita. Al rientro dagli spogliatoi, Chivasso infila il primo parziale della gara, con il distacco di 10 punti che rimarrà fino alla sirena finale.

LA GARA

Con ancora assenti Mosca, De Mita e Drame, coach Conti schiera l’ormai collaudato quintetto composto da Agbogan, D’Arrigo, Corrado, Ruà e Stella. I padroni di casa rispondono con Bertino, Vettori, Pagetto, Greppi e Migliori.

Partenza equilibrata, con i padroni di casa che riescono fin da subito a imporre il loro ritmo, soprattutto in difesa, grazie ai continui raddoppi sui pick-and-roll giocati da Corrado e D’Arrigo. BEA però riesce a trovare delle soluzioni alternative, soprattutto grazie alle penetrazioni di Allen Agbogan. Nel secondo quarto, i Leopardi calano di intensità fisica, con Chivasso che ne approfitta per prendere un leggero vantaggio. Si arriva alla pausa lunga con i padroni di casa in avanti di 3 lunghezze.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, è la squadra di casa a entrare nel modo giusto: Chivasso mantiene un’intensità altissima, che permette di creare un solco importante già ad inizio periodo. La formazione di coach Conti, però, reagisce e si riporta a -4, ma i padroni di casa sono bravi a sfruttare tutti i 24 secondi in attacco segnando canestri pesanti.

Nell’ultimo quarto ritorna l’equilibrio, con BEA che tenta di rimontare guidata da un ottimo Marco Stiffi, che colpisce da lontano. Chivasso è brava a segnare i tiri liberi sistematici provocati dai chieresi, che non riesco nella disperata rimonta. Finisce 78 a 67 in favore dei biancoverdi.

IL COMMENTO

«Chivasso è stata molto brava ad impostare la partita dal punto di vista difensivo, ci hanno messo in difficoltà con i continui raddoppi sul pick-and-roll – commenta coach Francesco Conti – Non siamo riusciti a giocare con la solita fluidità, ci siamo dovuti adattare e le nostre percentuali si sono abbassate. Hanno fatto un grande terzo quarto, segnando più volte canestri pesanti, la nostra reazione c’è stata, ma abbiamo subito la loro fisicità e siamo riusciti troppo tardi a reagire. Dobbiamo migliorare la capacità di usare il corpo, essere più consapevoli dal punto di vista fisico».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la sconfitta esterna sul campo di Chivasso, BEA torna al PalaGialdo per la partita al vertice con ABET Basket Bra. Appuntamento domenica 10 dicembre alle 18:30.

ASD PALLACANESTRO CHIVASSO 78

BEA CHIERI 67

Parziali: 14-16, 31-28, 55-45

CHIVASSO: Pagetto 18, Brentin 14, Bertino 13, Droetto 12, Migliori 10, Greppi 9, Vettori 2, Villata, Cambursano, Regis, Galliati, Babarange. All. Giardino.

CHIERI: Agbogan 21, Stiffi 13, Ruà 10, Stella 6, Moris 6, D’Arrigo 5, Quagliotto 5, Corrado 1, Bianco, Origlia. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.