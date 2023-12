Igorine, il recap della settimana

Serie D/U16 Regionale: quattro punti per le Igorine

Un week end da quattro punti per le Igorine di Valeria Alberti. In serie D un punto nel tie break contro Rivalta (25-27; 25-18; 23-25; 25-14; 13-15) e in U16 Regionale 0-3 (13-25; 13-25; 19-25) contro Cuneo: tre punti speciali che garantiscono alle Igorine almeno il secondo posto!

«In D bene per il punto conquistato, anche se avremmo potuto portarne a casa qualcuno in più, - dice l’allenatrice - a Cuneo è stata una vittoria netta e i tre punti fanno comodo per continuare il nostro cammino». Lo scontro diretto fra prima e seconda, quindi Asti e Igor, sarà venerdì 8 alle 11. In D appuntamento sabato 9 alle 20.45 a casa della Scurato.

U18, vittoria a Novara

Vittoria netta per la squadra di Barbara Medici nel campionato giovanile: finale 0-3 (11-25; 15-25; 13-25) a casa di San Rocco Novara.

U16 Eccellenza terr, sconfitta con Ovada

Sconfitta per le Igorine di Lele Cappato in U16 Ecc territoriale: 0-3 (23-25; 10-25; 12-25) contro Ovada.

«Partita iniziata col piede giusto fino all’ultima parte del primo set, dove abbiamo rimesso in gioco le avversarie, meritose di non aver mai mollato, e commettendo numerosi errori abbiamo consegnato il set; - commenta l’allenatore - poi le avversarie hanno condotto la gara in ogni momento. Complimenti a loro e noi testa bassa e proseguire il lavoro».

U14 Eccellenza terr, vittoria delle Igorine nello scontro al vertice!

Che vittoria! Bravissime le Igorine di Mattia Rossi che battono Casale 0-3 (20-25; 18-25; 12-25) nello scontro al vertice che vede confermato il primo posto delle Igorine.

«Le ragazze hanno detto presente giocando senza paura e con molta voglia di vincerla. Sono contento perché siamo state molto solide in ricezione e c'è stata una buona intesa palleggiatore-centrali, cosa di cui le scorse partite avevamo fatto fatica. È stato bello giocare con tanto e sano pubblico a supporto per entrambe le squadre».

U14 territoriale, vittoria casalinga

Tre punti per le Igorine di Andrea Garagiola contro San Giacomo Novara, finale 3-1 (25-22; 25-19; 21-25; 25-21).

«E’ stata una partita difficile, sapevamo che avremmo dovuto lottare per la vittoria e le bimbe son riuscite a tenere alta la concentrazione» dice l’allenatore.

U13, una vittoria e una sconfitta

Bene nel turno infrasettimanale, sconfitta nel week end. Le Igorine di Luca Astorino hanno conquistato tre punti contro Casale 3-0 (25-18; 25-17; 25-15) e hanno perso contro Omegna 3-0 (25-23; 25-22; 25-17).