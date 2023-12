Judo, Slam a Tokyo: podio per il judoka Manuel Lombardo

Sarebbe la seconda Olimpiade per Manuel Lombardo dopo quella "maledetta" di Tokyo dove si mise al collo la medaglia di legno( quinto posto ndr) e tanta delusione, troppa, dopo 2 Master vinti, un titolo Europeo proprio nel 2021 e un argento mondiale conquistati nei 66 kg.

Ecco perché la medaglia di bronzo conquistata da Manuel Lombardo a Tokyo nella nuova categoria dei 73 kg, è importante: perché c'erano i leader della ranking mondiale della sua categoria , perché c'erano i giapponesi, i coreani, i mongoli e gli uzbechi che sono le eccellenze nel mondo del judo, perché a 7 mesi dall' Olimpiade significa che il potenziale del torinese è alto, molto.

Azzeccatissima la scelta del torinese di diminuire il numero delle gare e infatti da agosto ad oggi sono state solo due: l' europeo di un mese fa a Montpellier, dove non era ancora al top della forma e il Grand Slam di Tokyo dove a parte la semifinale con l' azero Heydarov , tutti gli altri incontri si sono conclusi prima del limite. Ora le gare prima di Parigi 2024 non saranno tantissime, l' europeo di Aprile e forse il mondiale a giugno perchè a Parigi bisognerà arrivare al top della forma!

Bravissimo anche Andrea Carlino, stessa scuderia di Lombardo, formatosi in Akiyama con Pierangelo Toniolo, che dopo il settimo posto agli Europeo di un mese fa e il quinto posto al Gran Prix di Dushambe (TJK) , conquista il terzo risultato utile in ottica olimpica : un pesante settimo posto dopo aver eliminato il vice campione europeo Kalmatov (UKR) e il medagliato olimpico Smetov ( KAZ) .

Chissà Se all' ombra della torre Eiffel arriverà più di qualche judokas che si allena all' ombra della Mole...