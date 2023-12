Elodie Godioz, nuovamente Campionessa Italiana al Campionato Nazionale Individuale Allieve Gold!

Questa giovane atleta nel Campionato individuale di massima serie per le Allieve, nella categoria Allieve 4° fascia, riservata alle nate nel 2011, conquista il titolo grazie a 4 performance di alto, altissimo livello. L’atleta di Jovencan (Ao) si è imposta con 103.650 punti ottenendo valutazioni molto elevate in tutti e 4 gli esercizi (cerchio 26.40, palla 26.650, clavette 24.300, nastro 26.300), classificandosi per le due finali e concludendo sul gradino più alto la sua performance, davanti a Veronica Zappaterreni (102.600) della Ginnastica Fabriano, Ludovica Ajello (101.500) della Ginnastica Cervia e altre 27 ginnaste, qualificate da tutta Italia per questa difficile finale individuale.

Nell'ambito del Campionato individuale di ginnastica ritmica, una stella brilla ancora più intensamente: grande e strameritata la vittoria di Elodie Godioz che per la seconda volta, scende sulla pedana del nazionale e dopo quella dello scorso anno, riconquista il titolo, un evento “storico ed unico” per la Regione da cui arriva, la Valle d’Aosta .

Elodie Godioz ha conquistato il cuore degli appassionati e ha illuminato per 4 volte la pedana con la sua grazia e perfezione. La sua dedizione e il suo impegno si sono tradotti in una performance mozzafiato, con catturando l'attenzione dei presenti. La giovane atleta ha dimostrato non solo abilità tecniche impeccabili, ma anche una presenza scenica straordinaria: ogni movimento era una fusione di forza, flessibilità e eleganza, incantando la giuria e conquistando punteggi stratosferici.

Elodie Godioz abita in Valle d’Aosta (ha iniziato il suo percorso cn la Gym Aosta) ma ormai da alcuni anni è seguita ed allenata dal Direttore Tecnico dell’Asd. Ritmica Piemonte, storica e nota società di Torino, zona Mirafiori, società con cui lo scorso anno ha conquistato il titolo nazionale 2022. Oggi vince il titolo in forza alla Asd. San Giorgio 19 Desio (Mi), dove è tesserata da un anno e dove si allena tre giorni a settimana, mentre gli altri giorni Elodie torna a Torino, per allenarsi con la Asd Ritmica Piemonte.

I suoi coach, insieme alla famiglia e alle tante compagne con cui condivide “gioie e dolori”, hanno giocato un ruolo fondamentale nel plasmare e concretizzare questo successo: gli allenamenti sono intensi e duri, le strategie che devono essere impeccabile e soprattutto la fiducia reciproca, hanno reso possibile questa vittoria straordinaria.

Il suo sorriso, a fine gara, ha illuminato il palazzetto e sottolinea gioia e gratificazione per aver raggiunto l’obiettivo, per aver inseguito e raggiunto un nuovo sogno… perché i sogni vanno “acchiappati”. La sua storia di successo può essere di ispirazione per le ginnaste più piccole, è un esempio tangibile di come passione, impegno e resilienza possano tradursi in trionfi straordinari. Le auguriamo tanti altri successi, consapevoli che questa vittoria è solo l'inizio di una carriera luminosa e promettente in questa disciplina.

Insieme al successo di Elodie Godioz, la società Ritmica Piemonte festeggia i successi di altre due ginnaste, entrambe valdostane e provenienti dalla Asd. Gym Aosta.

La piccola Leyla Aftane, anno 2013, dallo scorso anno in forza alla Ritmica Piemonte, è vicecampionessa nella specialità palla alla finale del Campionato individuale di Specialità, che si è tenuta a Campobasso a metà novembre.

Alessia Toscano, atleta esperta e plurimedagliata, in forza con la Asd. Ginnastica Opera di Roma, ma da sempre allenata dai coach di Ritmica Piemonte a Torino, vince la medaglia d’oro e si aggiudica il titolo di campionessa italiana alle clavette, nella categoria Senior.