BEA Chieri: tutti i risultati del settore giovanile

Tra le gare dell'ultima settimana del Settore Giovanile BEA Chieri, l'U15 Eccellenza termina il girone d'andata superando in trasferta Auxilium Ad Quintum. Quinta vittoria consecutiva per i Top Junior, che vince con Polisportiva Avigliana, e l'U13 Femminile, che ospita Basket Club Gators.

Due punti per la classifica generale anche per l'U15 Silver, impegnata con Basket Club Mondovì, per l'U14 Uisp nel derby con Unione Basket Collinare e l'U14 Gold che ospita al Pala Gialdo Conte Verde Rivoli.

Cedono l'U17 Gold, in trasferta sul campo di Pallacanestro Farigliano, e i Ragazzi con Real Forno.

U15 ECCELLENZA

AUXILIUM AD QUINTUM – BEA CHIERI SSDRL 41-72

Parziali: 11-17, 22-32, 31-51

BEA CHIERI: Milani 8, Spennato 2, Giachino 10, Vacca, Giorcelli 5, Destefanis 2, Costanzia, Montanella 20, Petrin 3, Obakhavbaye 18, Calò 2, Di Carlo 2. All. Allisiardi, Ass. Mastrorilli, Acc. Calò.

TOP JUNIOR

POLISPORTIVA AVIGLIANA – BEA CHIERI SSDRL 65-71

PARZIALI: 16-13; 27-29; 51-44

BEA: Bertoglio 3, Ricciardo 11, Barisone 10, Di Salvo 11, Alò 8, Consiglio, Lappano 2, Tosco 14, Munafò 8, Giorcelli 6, Scialabba. All. Mussio, Ass. Trunfio.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI – ASD BC. GATORS 74-28

Parziali: 18-12, 39-16, 54-21

BEA CHIERI: Ferrone 24, Sangiorgi 20, Giardiello 13, Savio 4, Mosso 2, Cammareri 2, Della Croce 2, Di Dedda 2, Bernadinello 1, Curiale. All. Ucci, Ass. Lafiosca, Ghibaudo.

ASD BC. GATORS: Chiavero 9, Barbero 7, Imberti 5, Caranero 3, Galvano 2, Frittoli 2, ricci, damiano, dotta. All. Marengo.

U15 SILVER

BASKET CLUB MONDOVÌ – BEA CHIERI 56-62

Parziali: 11-19, 26-26, 41-41

MONDOVI’: Mauro, Preve 2, Avico 2, Bertino 15, Iodice, Lepienne, Ferrara 3, Omorodion 2, Baliz 2, Fortuna 11, Santana 15, Sedda 4.

BEA CHIERI: Cordero 5, Mastrocola, Viale, Santoro 11, Bonetti, Meles 2, Traversari 17, Cocozza 4, Costamagna 7, Griva, Gigante 12, Amerio 4.

U14 UISP

UNIONE BASKET COLLINARE - BEA TSEC 57-59

Parziali 12-12, 33-28, 44-48

BEA TSEC: Dardano, Dardano, Sangiorgi 11, Ferrone 10, Sandri 8, Iacovuzzi 6, Solla 1, Zanzon 21, Cartolaro 2, Cazzaro, Stoian, Campana. All. Piccionne, Ass. Mazzardis.

U14 GOLD

BEA CHIERI – CONTE VERDE RIVOLI 83-39

Parziali: 26-14, 16-7, 23-5,18-13

BEA CHIERI: Fatai 7, Borz 6, Di Giorgio 2, Cristiano 5, Demita , Menegatti 11 , Montiglio 9, Calo'12, D'Acunti 7, Coltiletti 24, Rasconi, Di monte. All. Corrado, Ass. Pirocca.

CONTE VERDE RIVOLI: Sabatino, Barbetta 18, Canale 9, Sismondi, Chiabodo, Rizzoli, Andreotti 3, Colmo 3, Capobianco, Montimurro 6. All. D'Affuso, Ass. Di Benedetto.

U17 GOLD

PALLACANESTRO FARIGLIANO – BEA CHIERI 72-53

Parziali: 15-13, 40-26, 55-39

FARIGLIANO: Zoppi 4, Manfredi 10, Alberione 10, Scellino 13, Sabena 5, Prandi 5, Manzi 5, Roagna 8, Mariani 6, Manera 6. All. Alberione

CHIERI: Ahia 7, Zarba 2, Nicoletti 1, Giangualano 8, Gamba, Marchiori 9, Ricci 14, Pianfetti 1, Scamardella 3, Molinari 2, Zanzon, Gangitano 6. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.

RAGAZZI CSI

BEA CHIERI - REAL FORNO 34-80

Parziali: 5-17, 19-38, 25-58

BEA CHIERI: Billong, Carena, Bianchi, Sacchero 6, Pezzoli, Vitrotti 2, Magnetto 7, Bouali (C) 9, Di Bitetto 3, Tarallo 2, Ambruoso 5, Martis Gamba. All. Pirocca.