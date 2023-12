FISI-AOC: a Mayrhofen-Hippach Leonardo Rigamonti sul podio del Gigante FIS

Trasferta positiva sulle nevi austriache di Mayrhofen-Hippach per alcuni giovani sciatori cresciuti agonisticamente nelle squadre del Comitato FISI Alpi Occidentali. Lunedì 4 dicembre era in programma un Gigante FIS, vinto in campo maschile dal ventiquattrenne Leon Nikic dello Ski Klub Rijeka, con il tempo totale di 1’,42”,99/100 e con 53/100 di vantaggio sull’austriaco Felix Marksteiner dello Ski Club Westendorf.

Ottimo terzo ad 85/100 il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, ma buono anche il quinto posto ad 1”,01/100 del carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini.

Tripletta austriaca nella gara femminile: prima Lena Wechner del Raiffeisensportclub Finkenberg nel tempo totale di 1’,45”,79/100, con 11/100 di vantaggio sull’atleta di Coppa del Mondo Katharina Gallhuber dello Ski Club Goestling-Hochkar e 63/100 su Yvonne Gadola della Wintersportverein Sparkasse Bad Ischl. Quattordicesimo posto per la genovese Chiara Teroni dell’Equipe Pragelato.

Nella Coppa Veneto Energia Pura il secondo Slalom FIS-NJR in programma al Passo Monte Croce è stato vinto dall’altoatesino Hannes Schranzhofer dell’Amateursportclub Gsiesertal. Ottimo il quindicesimo posto del cesanese Brahim Matteo Houkmi dello Sci Club Sansicario Cesana.