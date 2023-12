Derthona Basket: nasce il Progetto 'Open'

Fare squadra è uno degli obiettivi dell’attività quotidiana del Derthona Basket, da sempre attento alla crescita dentro e fuori dal campo. Sono numerose le iniziative che il Club ha ideato e promosso nel corso degli ultimi anni, con il coinvolgimento di partner istituzionali, scolastici e sportivi.

Per quanto riguarda la parte sportiva, il Club ha instaurato collaborazioni e partnership attive, a livello tecnico e organizzativo, con alcune realtà importanti del panorama regionale e nazionale.

A partire dalla scorsa stagione, Bertram Derthona ha fatto visita a molte Società del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, illustrando la propria realtà e le professionalità a disposizione, sia in ambito maschile che femminile.

Il frutto di questo lavoro, continuo e costante nel 2022/23, è il Progetto ‘Open’, che il Club ha il piacere di presentare ora. L’obiettivo è coinvolgere nel proprio network di contatti quante più Società possibili del nord ovest Italia che hanno un settore giovanile, con finalità sia sociali che promozionali. Il percorso comune non è tanto, e non solo, di natura tecnica, quanto riguardante aspetti organizzativi e strutturali di un Club.

L’adesione al progetto è libera e non vincolata in alcun modo da una relazione di natura economica, e si propone di mettere a disposizione delle Società che intendono aderire le esperienze dei professionisti della Bertram Derthona, nelle varie aree di competenza, attraverso la realizzazione di team building dedicati. Attraverso il confronto e la condivisione di idee, sviluppare una crescita comune che possa essere fruttifera e duratura nel tempo.

Open riguarda lo sviluppo di una Società a 360 gradi e dà l’accesso a risorse esclusive, come l’e-commerce, il ticketing e la partecipazione a tornei e camp organizzati dal Derthona Basket e a eventi sociali, oltre alla possibilità di avere convenzioni ticketing dedicate per le partite della prima squadra dei Leoni e convenzioni per l’uso delle strutture della Cittadella dello Sport.

Per avere maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 348 4401627 o via mail a sportclub@derthonabasket.it per fissare un appuntamento anche in call, o in occasione di una delle partite casalinghe della prima squadra cui le Società potranno essere ospiti.

La rete del Derthona Basket si amplia, nasce il Progetto Open.