BEA Chieri: campagna abbonamenti da record!

La Campagna Abbonamenti per le gare al Pala Gialdo della Prima Squadra BEA, anche quest’anno impegnata nel massimo campionato regionale (Serie C), ha registrato un nuovo record per la società. Hanno aderito 131 persone, che riempiranno le tribune Arancioni fino alla prossima primavera, continuando a rendere il Pala Gialdo uno dei campi più “caldi” della categoria.

La Domenica al PalaGialdo sta diventando un appuntamento fisso per tante famiglie, un punto di ritrovo per tutto il Mondo BEA che si riunisce attorno alla Prima Squadra per condividere la passione per la palla a spicchi.

«Per noi è un nuovo successo, anche frutto di una politica di maggiore vicinanza al Settore Giovanile e Minibasket, e ne siamo molto contenti – commenta il DS Stefano Piccionne – Stiamo riscontrando anche un aumento del pubblico che entra al Pala Gialdo acquistato il biglietto per le singole partite. Questo ci darà una mano sia in regular season, sia durante i play-off, quando l’aiuto dei tifosi sarà ancora più fondamentale».

Chiusa la campagna abbonamenti, si potrà assistere alle gare intere della Serie C chierese con i biglietti per le singole partite, acquistabili prima di ogni gara direttamente presso la biglietteria del PalaGialdo.