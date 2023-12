Bcc Derthona Basket: domani il recupero contro Cestistica Spezzina

A soli tre giorni dalla vittoriosa sfida interna contro la Stella Azzurra la formazione di Cutugno torna in campo (mercoledì 6/12 ore 20.30), sempre al Camagna, per ospitare la Cestistica Spezzina, match valido come recupero della sesta giornata, in origine previsto per l’11 novembre e poi rinviato su richiesta di La Spezia a causa dell’impegno di Favre con la propria nazionale.

Partita molto importante ed anche parecchio difficile quella che attende l’Autosped visto che per le liguri questa è una delle ultime occasioni per restare attaccata al quartetto di testa, soprattutto dopo il ko interno subito nell’ultimo turno per mano del lanciatissimo Selargius. Cestistica che costituisce un notevole ostacolo per le giraffe come dimostrano i risultati, comunque lusinghieri, ottenuti finora; lo scalpo di una big come Broni, le sconfitte di stretta misura patite contro Costa ed Empoli sono una dimostrazione lampante del valore delle prossime avversarie.

Nonostante i numerosi cambiamenti apportati in sede di mercato estivo, effettuati anche nell’ottica di un ulteriore ringiovanimento della rosa, il confermatissimo coach Corsolini ha saputo allestire anche quest’anno una compagine in grado di esprimere una pallacanestro non solo bella ma anche assai redditizia; non si tratta certo di un caso visto che nelle ultime stagioni le spezzine hanno sempre viaggiato nelle zone alte della classifica, guadagnandosi sul campo il titolo di ‘big’. Molte, come detto, le novità dal punto di vista del roster visto che a fianco dei rinnovi della ‘bandiera’

Templari, dell’ala forte Colognesi (di scuola Costa Masnaga) e della 2006 Guzzoni, ormai stabilmente tra le protagoniste nonostante l’età ancora verde sono approdate nel Golfo dei Poeti tutta una serie di prospetti davvero molto interessanti. A partire da Francesca Baldassarre, guardia brindisina classe 2008 dalle notevoli doti tecniche e fisiche e nell’ultima stagione a Campobasso; Francesca, che ha vestito la canotta delle giraffe durante un torneo ad Ostia Lido, è stata un punto fermo della nazionale under 16 ed in questa prima fase di stagione si è già ritagliata spazi importanti in A2. Ha condiviso con Baldassarre l’avventura turca con la canotta azzurra la play Gaia Castelli (2006), tra le protagoniste, nell’ultimo campionato, della risalita nella massima serie di Battipaglia. Sempre nazionale, ma under 18, è Alice Cappellotto, esterna classe 2005 di origine emiliane e vista l’ultimo anno a Lucca in A1; stesso discorso, ma a livello di under 19 (ha partecipato agli ultimi mondiali in Spagna) per l’ex Reyer Anita Carraro, ala piccola reduce anche, in categoria, dalle esperienze con la casacca di Ponzano Veneto.

Ad aggiungere il necessario apporto di esperienza, oltre che di qualità e fisicità, è arrivata, dalla Bundesliga, la lunga Lea Favre (1997); ottimo l’impatto che l’elvetica ha avuto con il campionato visto che finora è sempre andata in doppia cifra, collezionando anche ben tre doppie doppie. Squadra quindi che si preannuncia assai pericolosa per l’Autosped che nei pochi precedenti avuti con le spezzine (in Coppa Italia ad Udine due anni fa e lo scorso anno in una amichevole pre-season) hanno sempre sofferto, e molto, contro le liguri.

Lo staff tecnico e le giraffe stanno sicuramente preparando al meglio la sfida di domani sera, perchè servirà una prestazione di assoluto livello per avere la meglio sulle liguri. Bcc che si avvicina alla sfida con il dubbio Gianolla, out nelle ultime due uscite, mentre le altre giocatrici che hanno lamentato, nei giorni scorsi, problemi di varia natura, dovrebbero, pur non al meglio, essere della partita.