Sporting Club Pinerolo: il recap del fine settimana

HOCKEY su ghiaccio

- Storm Pinerolo U16

Sabato 02 Dicembre, contro Alps Ice Academy, vinta 3:1, disputata Pinerolo

- Storm Pinerolo U19

Domenica 03 Dicembre, contro Hc Pustertal Junior, persa 0:7 , disputata a Pinerolo

- Storm Pinerolo U14

Domenica 03 Dicembre, contro Real Torino, vinta 7:0, disputata a Pinerolo

- Campionato Serie A, IHL-W, Piemont Rebelles

Domenica 03 Dicembre, contro Zoldo F, vinta 5:0 disputata a Pinerolo

Nella giornata di Sabato 02 Dicembre, Pinerolo Storm scende in campo con i più piccolini, U8, per il raggruppamento a maglie miste tenutosi a Torre Pellice, sempre numerosi e presenti per pattinare e divertirsi

CURLING

Alcuni de nostri ragazzi junior, Gilli Andrea, Gilli Stefano, Vigliani Francesco, Mariani Rebecca, Scalesse Rachele e Grande Lucrezia, nel fine settimana appena trascorso sono volati a Copenaghen per disputare l’EJCT con la squadra nazionale.

Ottimo piazzamento per la squadra maschile che si aggiudica la medaglia di argento, combattendo fino all’ extra end!