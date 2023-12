Monferrato Basket, mercoledì la difficile sfida alla prima della classe

Nel turno infrasettimanale di mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30, al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato arriva la capolista Trapani Shark.

GLI AVVERSASRI

Trapani sta recitando, come da pronostico, un campionato di vertice avendo registrato una sola sconfitta, contro Cantù. In estate il patron Valerio Antonini non ha fatto mistero delle ambizioni del proprio club, e i risultati fin qui stanno dando ragione ai granata. Coach Daniele Parente ha probabilmente il roster più forte e completo di tutta la Serie A2. La partita di andata finì 91-85 in favore dei padroni di casa, con i rossoblu che hanno retto fino alle battute finali, ben figurando contro una squadra ben più esperta. A differenza di allora ci sarà tra le fila degli Shark il centro Chris Horton, arrivato al termine del mercato estivo, centro americano che si sta rivelando determinante con 12 punti e 7.5 rimbalzi di media. Nel quintetto al suo fianco lo "specialista" Joseph Mobio, dalla panchina Rei Pullazi e la bandiera Andrea Renzi. L'altro americano è J.D. Notae, play/guardia che sta producendo più di 20 punti a partita che con Matteo Imbrò e Pierpaolo Marini costituisce un reparto esterni di primissimo livello, con Yancarlos Rodriguez, Fabio Mian e capitan Marco Mollura nelle rotazioni.

La Novipiù dovrà digerire in fretta la brutta prestazione di Roma per affrontare al meglio la classica sfida "Davide contro Golia" che sarà preludio del match di domenica, sempre in casa, contro i diretti concorrenti della Elachem Vigevano. Coach Fabio Di Bella ha tutto il roster a disposizione.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Usciamo sicuramente da una partita brutta, giocata non come volevamo noi. Abbiamo il dovere di provarci con Trapani, anche se sappiamo che troveremo una squadra con altri obiettivi rispetto ai nostri. Trapani è una squadra estremamente fisica con tanto talento e una panchina molto lunga. Hanno giocatori molto esperti che posso girare le partite con giocate individuali da un momento all’altro. Sono solidi ed hanno dimensione sia interna sia perimetrale. Noi proveremo in ogni modo a portarla a casa, sapendo che abbiamo bisogno di reagire dopo una prestazione non all’altezza».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store martedì dalle 17 alle 19.30 e mercoledì dalle 18.30 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.