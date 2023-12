Basket Torino: preview Reale Mutua Torino vs Real Sebastiani Rieti

Dopo aver conquistato la vittoria in trasferta contro Latina, la Reale Mutua Torino torna a casa per un doppio appuntamento sul proprio campo, a partire dal turno infrasettimanale che vedrà i gialloblù impegnati domani sera (mercoledì 6 dicembre) alle 20.30 al Pala “Gianni Asti” contro la Real Sebastiani Rieti.

«Ci attende la prima di due partite in casa consecutive: finora abbiamo viaggiato molto e ora dobbiamo concretizzare l'opportunità di avere in programma diverse partite in casa,» commenta coach Franco Ciani in conferenza stampa prepartita. «Sarà una gara difficile, Rieti senza ombra di dubbio è una squadra che può ambire ai primi quattro posti. Una partita che vive di significati importanti in chiave di piazzamento ma che va valutata per una reale difficoltà tecnica, perché Rieti è un'ottima squadra, pericolosa sul perimetro, solida nella metà campo difensiva e con una delle coppie di americani più consistenti del campionato. Sarà una partita con un mix di situazioni tattiche importanti, in cui dobbiamo mostrare la nostra consistenza difensiva e un attacco più fluido rispetto alla prestazione non brillante con Latina».

«Affrontiamo una buonissima squadra che viene da una vittoria importante in casa contro Agrigento,» afferma Simone Pepe, autore di 15 punti nell’ultimo match in trasferta contro Latina. «Sarà uno scontro diretto importante per quanto riguarda la classifica perché Rieti è a una sola vittoria di distanza da noi. Noi faremo di tutto per riprenderci quei due punti che ci hanno preso meritatamente all'andata. Sarà un altro test nel nostro percorso di crescita che spero ci porti più lontano possibile».

IL MATCH DI ANDATA

Nel primo match in trasferta della regular season, i gialloblù uscirono sconfitti dal PalaSojourner di Rieti per 91-84. Migliore in campo fu Jazz Johnson, autore di 27 punti con 5/8 da tre. Alla Reale Mutua non bastarono i 22 punti di Keondre Kennedy e i 18 di Federico Poser.

GLI AVVERSARI

Con un record di sette vittorie e cinque sconfitte, a due soli punti in classifica dalla squadra di coach Ciani, la Real Sebastiani Rieti in questa prima metà di regular season si è confermata come una delle mine vaganti del Girone Verde, un’outsider che può ambire ad un ruolo da protagonista anche quando la posta in palio sarà ancora più importante. Coach Alessandro Rossi ha a disposizione quella che attualmente è la squadra più pericolosa dall’arco dei 6.75 m, con un’eccellente percentuale di squadra (45%). La coppia di americani è una delle più consistenti del campionato: Jazz Johnson è il terzo miglior realizzatore del girone con 19.3 punti a partita e Dustin Hogue porta esperienza, fisicità ed energia nel pitturato (11.8 punti e 7.5 rimbalzi di media). Attorno al duo statunitense, un gruppo italiano attualmente rimaneggiato a causa degli infortuni di Vittorio Nobile, Alvise Sarto e Davide Raucci, ma comunque insidioso e con giocatori esperti e con punti nelle mani. Marco Spanghero, Nazzareno Italiano e Danilo Petrovic sono tutti giocatori che tirano con oltre il 40% da tre punti, mentre il lungo Andrea Ancellotti porta sul parquet esperienza e solidità con 6.8 punti e 5 rimbalzi di media. Per sopperire agli infortuni, la Real Sebastiani ha aggiunto di recente il play/guardia Giacomo Sanguinetti, mentre stanno trovando maggiore spazio anche giocatori giovani come Lorenzo Piccin.

NOTE E INJURY REPORT

Il quadro delle disponibilità rimane invariato rispetto all’ultimo appuntamento contro Latina: Reale Mutua ancora senza gli infortunati Marco Cusin (lesione di medio grado del muscolo soleo del polpaccio sinistro) e Gianluca Fea (distorsione al primo dito della mano destra).

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket. I biglietti sono inoltre acquistabili presso lo store “The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220, nelle agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita. La biglietteria del Pala “Gianni Asti” apre mercoledì 6 dicembre, giorno della partita, a partire dalle ore 18.30.

Scopri il "December Pack": il miniabbonamento che include le tre partite casalinghe di dicembre della Reale Mutua Torino (vs Rieti il 6/12, vs Agrigento il 10/12, vs Luiss Roma il 22/12) è disponibile ora presso le biglietterie citate sopra.

DIRETTA TV

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (su abbonamento).