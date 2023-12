Vialattea, al via la stagione sciistica!

Le recenti nevicate e le temperature idonee alla produzione di neve programmata hanno permesso la preparazione di alcune piste. Si inizierà a sciare a Sestriere, in zona Alpette e Borgata.

SESTRIERE

• settore Alpette (sg. Cit Roc, sg. Garnel, sc Baby, tp Jolly)

• settore Borgata (sg. Trebials)

Prezzo skipass giornaliero Vialattea € 40,00 in biglietteria / € 39,00 online fino a domenica 10 dicembre

A partire da venerdì 8 dicembre apriranno i primi impianti anche nelle aree sciistiche di Sauze d’Oulx, Sansicario e Claviere.

SAUZE D’OULX

• sg Sportinia

• sg Rocce Nere

• tp Minisportinia

Prezzo skipass giornaliero Area Sauze d’Oulx € 34,00 in biglietteria / € 33,00 online fino a domenica 10 dicembre.

SANSICARIO

• sg Ski Lodge La Sellette

Prezzo skipass giornaliero Area Sansicario € 34,00 in biglietteria / € 33,00 online fino a domenica 10 dicembre.

CLAVIERE

• sg La Coche

• sg Serra Granet

• tp Baby

Prezzo skipass giornaliero Area Claviere € 31,00 in biglietteria / € 30,00 online fino a domenica 10 dicembre.

Approfittando del freddo di questi giorni, l’impianto di innevamento programmato è in funzione anche nelle ore diurne e si sta lavorando intensamente per aprire, progressivamente, ulteriori piste in tutte le aree sciistiche del comprensorio.

Il programma giornaliero di apertura piste ed impianti è disponibile nella sezione dedicata su vialattea