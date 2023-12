Granda College Cuneo: il recap della settimana

UNDER 17 GOLD

8^ Giornata d’Andata – 02/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – ABET BRA: 75-88 (13-21; 37-41; 60-59)

GRANDA COLLEGE: Pettiti, Ballario 9, Giordano, Grosso 19, Borgogno 15, Messi 6, Mattio 2, Solaro 10, Condur 6, Lukuikila, Fissolo 2, Svoljsak 6

Coach: Griffanti – Menardi

Sconfitta nella sfida al vertice per l’Under 17 Gold sul proprio campo contro la forte Abet Bra.

Nel primo quarto sono gli ospiti a prendere il controllo della gara con Cuneo che fa fatica ad arginare la rapidità delle guardie di Bra.

Nella seconda frazione Cuneo stringe le maglie difensive e aumenta i propri giri in attacco arrivando all’intervallo lungo con 4 lunghezze da recuperare.

Al rientro dagli spogliatoi i viaggianti sembrano poter riprendere il largo, ma i ragazzi in maglia Granda College rimangono in gara e con un colpo di reni negli ultimi minuti del periodo, raggiungono e superano Bra.

Nell’ultima frazione Abet alza drasticamente la propria intensità mettendo i cuneesi alle corde; gli ospiti forzano molte palle perse ai locali che non riescono più a rientrare in gara. Vince Bra che si conferma la prima forza del girone.

«Peccato per alcuni passaggi a vuoto nei momenti più importanti del match, perché abbiamo dimostrato di poter stare al livello della prima della classe», queste le parole dello staff a fine gara.

SERIE C FEMMINILE

5^ Giornata d’Andata – 02/12/2023

PROMOSPORT – ALCOOLITAL FOSSANO: 46-31 (16-11; 25-22; 34-24)

PROMOSPORT: Martinengo A., Massa, Ouattara, Occelli, Immordino, Foglia, Castellino, Nikaj, Ballo, Martinengo S., Perna, Oberto.

Coach: Persico – Griffanti

Torna alla vittoria la Serie C Femminile cuneese targata Promosport sul proprio campo contro Fossano.

Partono forte le locali che prendono subito un buon vantaggio, ma Fossano continua a difendere e produrre in attacco chiudendo a soli 3 punti di distanza all’intervallo lungo.

Al rientro dello spogliatoio Cuneo stringe le proprie maglie difensive concedendo solo 2 punti alle avversarie e aumentando il proprio vantaggio; nella quarta frazione le due squadre giocano praticamente alla pari con le locali brave a mantenere ed incrementare il gap nei confronti delle mai dome avversarie.

UNDER 14 SILVER 2010

4^ Giornata d’Andata – 03/12/2023

SBA ASTI – GRANDA COLLEGE CUNEO: 62-40 (21-14; 32-16; 48-32)

GRANDA COLLEGE: Costa, Cutellè, Giannoni, D’Aversa, Giraudo, Marenco, Segbedj, Amurao, Di Grazia, Scognamiglio,Fikaj, Emiliani.

Coach: Persico

Partita coriacea nonostante la sconfitta per il gruppo Under 14 Silver 2010 che soprattutto nella seconda metà di gara cerca di competere alla pari dei pari età della squadra locale.

«Pian piano si vedono piccoli miglioramenti, frutto del lavoro in palestra», queste le parole di Coach Persico a fine gara.

UNDER 14 GOLD

5^ Giornata d’Andata – 28/11/2023

ACAJA FOSSANO – GRANDA COLLEGE CUNEO: 48-76 (20-23; 35-37; 40-56)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Romano, Mellano, Socco, Giraudo, Cissoko, Fantini, Bosio, Leone, Arrechea, Alladio, Rocca.

Coach: Persico - Capelli

Partenza sottotono per i ragazzi di Coach Persico che nel turno di recupero della 5^ giornata di Andata a Fossano faticano a ingranare e mettere il là al match.

Son solo 4 punti a distaccare le due squadre a metà partita, ma dal terzo quarto Granda College entra in campo con un altro approccio difensivo e offensivo e con un parziale di 19 a 5 indirizzano il match verso i 2 punti in classifica.

UNDER 13 SILVER 2011

4^ Giornata d’Andata – 03/12/2023

GATORS WEST COAST – GRANDA COLLEGE CUNEO: 45-31 (12-2; 24-13; 33-20)

GRANDA COLLEGE: Piola, Carletti, Giordana, Franconiero, Macagno, Tortora, Caula, Mondino, Tallone, Fabbri, Chen Chiaramello.

Coach: Capelli

Partita che viene decisa nel primo quarto dove i ragazzi di Cuneo non riescono a trovare la via del canestro e subiscono facili realizzazioni in contropiede.

Nonostante qualche prova di recupero i successivi 3 quarti i cuneesi li giocano alla pari contro i ragazzi di Gators i quali mantengono il risultato fino alla fine.

UNDER 14 GOLD

8^ Giornata d’Andata – 02/12/2023

PALLACANESTRO SALUZZO – GRANDA COLLEGE CUNEO: 64-54 (15-12; 30-28; 51-45)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Ongaro, Mellano, Socco, Giraudo, Cissoko, Fantini, Bosio, Leone, Albert, Alladio, Rocca.

Coach: Persico

Sfiora il colpaccio il gruppo Under 14 Gold in trasferta a Saluzzo che riesce a tenere testa ai ragazzi di coach Rabbia.

Per tutta la gara i cuneesi riescono a gestire l’attacco nonostante essere i raddoppi e la grande pressione gialloblu.

«Segnali positivi e continui miglioramenti, step by step e quarta posizione confermata», queste le parole dello staff a fine gara.

UNDER 13 GOLD

7^ Giornata d’Andata – 02/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – AMATORI SAVIGLIANO: 65-44 (17-6; 35-20; 47-29)

GRANDA COLLEGE: Politano, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Masaneo, Musso, Onori, Giordano, Bianco, Macagno.

Coach: Capelli

Bella vittoria per il gruppo Under 13 Gold che sul campo di Boves ha la meglio contro Amatori Savigliano.

Partenza forte per i locali che prendono un buon vantaggio nelle prime due frazioni e poi lo mantengono per il resto della gara, nonostante i tentativi di recupero ospiti.

UNDER 19 FEMMINILE

3^ Giornata di Ritorno – 04/12/2023

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO– BKB TORINO: 77-26 (31-4; 46-11; 65-17)

BAM GRANDA COLLEGE: Franceschini 14, Oberto 2, Martinengo, Lo Re 11, Chiarla, Perna 6, Frandino 2, Marfulli 8, Bruschetta 14, Massa 4, Ouattara 14, Ballo 2

Coach: Di Meo - Grosso

La squadra Under 19 femminile della Granda College Cuneo vince la gara contro BKB Torino con una bella prestazione di squadra.

Le cuneesi cominciano il primo quarto con una difesa molto intensa, che consente alle ragazze di correre in contropiede e realizzare canestri facili.

Fin dal primo quarto coach Di Meo e Grosso cominciano a ruotare tutte le ragazze del roster, che si fanno trovare pronte sia in fase difensiva che offensiva.

UNDER 13 FEMMINILE

5^ Giornata d’Andata – 02/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – NEW BASKET ABET: 35-19 (10-0; 22-2; 29-12)

GRANDA COLLEGE: Tonelli, Piola, Cesano 2, Pellegrino 4, Genocchio 8, Borsotto, Cavallera 4, Viale 2, Di Meo 5, Lokoka 6, Tivan 4

COACH: REGOLO - GRIFFANTI

Quinta vittoria di fila per le ragazze dell’under 13 femminile che hanno affrontato le avversarie di Abet Bra giocando con grande intensità.

Le cuneesi partono subito forte e riescono ad imporre il loro ritmo fin dal primo quarto, che si conclude con un parziale di 10-0. Nel secondo quarto l’intensità e l’aggressività difensiva continuano ad essere alte e le ragazze recuperano palloni utili per conclusioni facili al ferro.

Negli ultimi due quarti l’intensità cala e iniziano ad esserci le prime distrazioni, ma il risultato non è mai stato messo in discussione.

«Sono molto soddisfatta di come le ragazze, metà di loro sotto leva, stanno affrontando il campionato. La strada è ancora lunga e le partite ci stanno dando tanto spunti su cui lavorare, ma il duro lavoro e l’impegno delle ragazze in palestra permetterà sicuramente a tutte di continuare a migliorare» queste le parole di Coach Regolo.

SERIE B FEMMINILE

8^ Giornata d’Andata – 01/12/2023

BKB TORINO – BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO: 75-70 (19-18; 36-27; 53-54)

BAM GRANDA COLLEGE: Ngamene, Samokhvalova, Avagnina, Bruschetta, Franceschini, Lo Re, Moisa, Frandino, Lokoka, Ouattara, Martinengo,. Marfulli.

Coach: Grosso – Di Meo – Maccario

La Serie B femminile targata Banca Alpi Marittime cade sul difficile campo di BKB Torino.

Le ragazze cuneesi pagano cara una serata da 6 su 19 ai tiri liberi e nonostante un buon terzo quarto, non riescono nel tentativo di portare la vittoria a casa; finisce 75-70 per BKB.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, purtroppo non siamo riuscite a mantenere il piccolo vantaggio che ci siamo creati quando siamo rientrati dopo l’intervallo e l’ imprecisione dalla linea del tiro libero ha fatto sì che BKB rientrasse velocemente. Adesso ci attendono tre gare importantissime se vogliamo mantenerci attaccati al gruppo di testa», queste le parole di Coach Grosso al termine della gara.

UNDER 17 FEMMINILE

3^ Giornata di Ritorno – 01/12/2023

LIBERTAS MONCALIERI GIALLA – GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO: 64-32 (14-6; 32-16; 40-24)

GENERALI GRANDA COLLEGE: Nikaj, Immordino, Foglia, Castellino, Occelli, Giordano, Tetamo, Bramardi, Scossa, Pranzo, Ravera.

Coach: Persico – Tunzi

Sconfitta nello scontro al vertice per il gruppo Under 17 Femminile targato Generali, contro Moncalieri Gialla.

Nonostante gli sforzi delle cuneesi, la partita ha evidenziato alcuni distrazioni ed errori che hanno portato le locali ad incrementare il vantaggio nel corso dei 40’, aggiudicandosi il match con il risultato di 64-32.

UNDER 13 SILVER 2012

4^ Giornata d’Andata – 03/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO 2012 – ACAJA FOSSANO: 40-47 (5-11; 18-33; 30-43)

GRANDA COLLEGE: Dalmasso, Levico, Castellino, Dutto, Grosso, Picollo, Armando, Fassio, Campana, Peano, Rossi, Furlan.

Coach: Lelli

Gran bella partita per il gruppo 2012, quindi interamente sotto leva, nel campionato U13 Silver contro Acaja Fossano.

Cuneo parte timida e fatica contro i più fisici avversari ritrovandosi sotto di 14 punti all’intervallo.

Al rientro dalla pausa la tenacia e l’impegno del gruppo permettono ai cuneesi di non mollare mai e di rientrare in partita chiudendo sul 40 a 47 finale.

«Questo campionato è utilissimo per fare esperienza, per confrontarci contro avversari più grandi ed esperti e la Società è cerca che il frutto di questa scelta si vedrà nei prossimi mesi. Avanti così», queste le parole di Coach Lelli.

UNDER 14 SILVER 2011

4^ Giornata d’Andata – 03/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 – BASKET CARMAGNOLA: 56-74 (16-18; 25-40; 36-54)

GRANDA COLLEGE: Politano, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Dutto, Musso, Giordano, Maccario, Bianco, Musibimana, Cavallera.

Coach Lelli.

Grande partita del gruppo 2011 contro Carmagnola nel Campionato Under 14 Silver; la differenza fisica è notevole e un anno di differenza a questa età si nota moltissimo, ma i cuneesi non sfigurano affatto.

La partita si chiude sul 56-74 per Carmagnola ma lo staff è ampiamente soddisfatto della pallacanestro mostrata in campo dai giovani ragazzi di Cuneo.

«Si sono viste ottime giocate di squadra e buone conclusioni sia da sotto (anche se vista l’altezza degli avversari era molto difficile tirare) ma soprattutto da fuori con ben 7 triple messe a segno, il lavoro sul tiro sta sicuramente servendo! Altra nota positiva, l’esordio di un nuovo 2011 che ha appena iniziato a giocare», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

DIVISIONE REGIONALE 1

9^ Giornata d’Andata – 03/12/2023

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – AMATORI SAVIGLIANO: 77-74 (21-17; 39-35; 53-49)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Bruschetta, Capelli, Manfredi, Tamagno, Cani, Co.otti, Bodino, Putortì, Saladini, Peruzzi, Zuppanelli.

Coach Lelli - Caroni.

Nona vittoria i fila per la Divisione Regionale 1 che con grande fatica nella casa di Sportarea porta a casa i 2 punti della vittoria. Cuneo parte fortissimo, ma in poco tempo Savigliano si riavvicina agli avversari e la partita sarà punto a punto per tutti i 40’. Solo nel finale la spunta Cuneo per 77 a 74

Quella di domenica è stata una serata speciale per tanti motivi:

- Granda College Cuneo chiude il girone di andata al primo posto con 9 vittorie su altrettante partite.

- i fratelli Tallone (rispettivamente un 2011 e 2013 del nostro settore giovanile che avevano vinto il contest “Miglior Tifo da casa”) hanno vissuto una domenica da giocatori di serie D insieme alla squadra: dal riscaldamento, al riconoscimento, al pre-partita, un’emozione bellissima!

- sono stati nostri ospiti gli amici del canile di Cuneo che hanno portato una tifosa speciale: Maia; con la speranza che tanti pelosetti possano essere adottati prima del freddo inverno vi consigliamo di visitare la loro pagina Facebook e di andare a trovarli a Madonna dell’Olmo.

Queste le parole di capitan Manfredi:

«Abbiamo giocato una partita altalenante, siamo partiti molto bene ma poi ci siamo adeguati al ritmo di Savigliano e abbiamo un po' snaturato il nostro modo di giocare.

Era fondamentale portare a casa questi 2 punti della vittoria per la classifica ma soprattutto per i nostri tifosi che sono sempre quel valore aggiunto che ci fornisce una carica incredibile!

Giocare nella nostra casa di Sportarea è veramente bello!»