Campionati Europei di Vasca Corta: Sara Curtis ottava in finale

Si conclude anche la seconda giornata dei Campionati Europei di Vasca Corta di Otopeni: bene in finale Sara Curtis (CSR) e Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino) prosegue la corsa nei 50 Stile Libero.

Esce dall'acqua soddisfatta Sara Curtis che accusa leggermente l'emozione e chiude in ottava posizione la sua prima finale in nazionale assoluta. La 17enne di Savigliano - tesserata per CS Roero e allieva di Tommaso Maggiora, chiude 24"31 la finale dei 50 Stile Libero, dopo aver siglato in semifinale il primato personale portandolo da 24"28 a 24"13.

«Ho dato tutto quello che avevo ed esco felice da questa finale - afferma la giovane atleta piemontese - questa è una tappa di crescita bellissima nella mia carriera».

Convince Alessandro Miressi nella semifinale dei 50 Stile Libero che con una prestazione da 21’’02 accede in finale col sesto tempo.