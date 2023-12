Il 24 febbraio 2024 lo show sul ghiaccio del Palavela verso Torino 2025

Lights on U. Il 24 febbraio 2024 il ghiaccio del Palavela si prepara a risplendere perché si accenderanno le luci su uno degli appuntamenti più importanti del #RoadTO2025, il cammino che porta ai Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino 2025.

In una serata di festa, presentata questa mattina ufficialmente all’Assessorato allo Sport della Città di Torino, si esibirà il cast d’eccezione scelto dalla direzione artistica di Ghiaccio Spettacolo che, in conferenza, ha già annunciato la sua stella: Carolina Kostner.

«Sono felicissima di tornare a Torino, un posto a cui sono molto legata per i bellissimi momenti che ho vissuto nella mia carriera. Sono anche molto onorata di partecipare a un evento che celebra lo sport universitario mondiale. Le Universiadi sono nate a Torino e torneranno a casa a Torino nel gennaio 2025, portando tantissimi giovani atleti da ogni parte del mondo. Vi aspetto il 24 febbraio 2024 per l’evento dedicato alle Universiadi che si chiamerà Light on U», ha dichiarato la trentaseienne pattinatrice di Ortisei, medaglia di bronzo all’Olimpiade di Sochi 2014, capace di salire 6 volte sul podio mondiale e 11 su quello europeo.

Carolina Kostner, attualmente in Giappone, ha commentato così la sua partecipazione allo show, nell’occasione del quale verrà anche presentata alla platea mondiale la mascotte della XXXII edizione invernale dei FISU Games, che si terranno a Torino, Bardonecchia, Torre Pellice, Pragelato e Pinerolo. Allo show parteciperà anche la coppia di Ambassador di Torino 2025, composta anche da Irma Caldara e Riccardo Maglio, presenti come ospiti quest'oggi alla conferenza stampa.

«Il Road TO2025 si arricchisce di un'altra gemma e la presenza di Carolina Kostner come madrina d’eccezione di Lights on U è davvero la ciliegina sulla torta - ha commentato il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025, Alessandro Ciro Sciretti -. Sarà un inverno magico per i nostri Giochi, a cominciare da venerdì 8, quando inaugureremo con una esibizione di giovani atleti azzurri la pista di piazza Solferino, grazie alla collaborazione della Fisg Piemonte. Inoltre, grazie al sostegno della Città, l’Universiade sarà il tema del Capodanno in Piazza Castello e queste sono soltanto alcune delle iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio del nostro Piemonte, una regione a forte vocazione sportiva e universitaria».

Questa la dichiarazione dell’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca: «Lo spirito delle Universiadi inizia a farsi sentire, a conferma la vocazione sportiva del nostro territorio, come recita il claim dei Giochi di Torino 2025, il Piemonte è ogni giorno di più una Land of Sport. Si comincia con il ghiaccio ma presto ci sarà anche la neve, perché a Bardonecchia e Pragelato si terranno le prime gare inclusive sciistiche senza barriere che ci siano mai state alle Universiadi. Siamo veramente felici che il nostro lavoro sia stato ricompensato, dandoci la possibilità di organizzare eventi simili».

Torino, dunque, si prepara ad accogliere ancora una volta la regina del ghiaccio e così commenta l’evento l’assessore allo Sport della Città di Torino, Mimmo Carretta: «Il countdown verso i Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino 2025 è partito. Mentre ci prepariamo ad accogliere atlete ed atleti da tutto il mondo, presentiamo gli eventi di avvicinamento che il Comitato organizzatore ha in serbo per coinvolgere i torinesi, ravvivando la passione verso gli sport invernali nella nostra città che alle Universiadi diede la nascita nel 1959».

Lo spettacolo sul ghiaccio del Palavela sarà uno show mozzafiato, con un cast internazionale di altissimo livello: campioni, acrobati e personaggi del mondo del pattinaggio. A dare una piccola anticipazione di quello che accadrà il prossimo 24 febbraio è stato il direttore artistico e coreografo di Ghiaccio Spettacolo, Andrea Vaturi: «Lights On U sarà una serata molto speciale perché noi di Ghiaccio Spettacolo come produzione porteremo una versione arricchita e rinforzata dello spettacolo “Light”, che abbiamo presentato quest'estate durante il nostro tour estivo, e che ha già riscosso grande successo a livello di pubblico. Nel cast, oltre alla regina Carolina Kostner, ci saranno, come sempre nei nostri show, tutti i migliori pattinatori italiani e tante star internazionali. Non mancheranno, certo, i top della Nazionale Italiana, ovvero i vari atleti che negli ultimi anni hanno dominato i Grand Prix, i Campionati Europei, i Mondiali, conquistando medaglie particolarmente importanti. Non mancheranno, come sempre, i migliori acrobati e performer sul ghiaccio, le grandi musiche, un impianto illuminotecnico di prim'ordine e una direzione artistica e coreografica coerente ed energica. Insomma, sarà una serata molto speciale, molto emozionante, che celebrerà il pattinaggio, i valori dello sport internazionale, le Universiadi, e la Luce come simbolo di unità e di positività».

Lunedì 11 dicembre verrà aperta la vendita libera, con biglietti dai 25 ai 70 euro. Sono previste agevolazioni per studenti universitari, per bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni, Over 65, e tesserati Fisg. Maggiori informazioni a questo link.