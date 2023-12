Giaguari: inizia la post season per U15 e U18

Inizia la post season per i Giaguari che, con le loro formazioni Under 15 e Under 18, dovranno passare dalle forche caudine delle wild card per tentare di approdare alle semifinali. Mentre la Under 15 è stata costretta alle wild card dalla sconfitta subita dai Rhinos Milano il mese scorso, il percorso netto della Under 18 non è bastato per passare direttamente in semifinale pur vincendo il proprio girone. Anche Panthers Parma e Guelfi Firenze hanno terminato la regular season imbattuti, e per determinare le posizioni nel tabellone dei playoff si è dovuti ricorrere al sorteggio. Sfortuna ha voluto che i Giaguari fossero sorteggiati come “peggior” prima, e quindi costretti al turno supplementare prima della semifinale.

Sabato prossimo, al centro sportivo Totta di Borgaretto, sarà la Under 15 ad aprire le danze alle ore 13, affrontando i Marines Lazio, secondi classificati del girone A con quattro vittorie e due sconfitte. I Marines sono una squadra molto diversa da quelle affrontate in stagione regolare dai Giaguari, e la difficoltà maggiore sarà quella di contenere il trio formato dal Quarterback Bulgheroni e dai ricevitori Fristachi e Nencioni (quest’ultimo anche running back), che fanno del gioco aereo la loro forza. Sarà una bella sfida per la difesa torinese, poco abituata ad avere a che fare con squadre che mettono il pallone per aria, mentre i romani dovranno cercare di arginare lo straripante attacco sulle corse dei Giaguari che viaggia ad una media di 589 yard guadagnate a partita. Due filosofie opposte a confronto, dunque, per una partita che si preannuncia elettrizzante.

Alle 16 sarà invece la volta della Under 18, che affronterà i Warriors Bologna, sul campo terzi classificati del girone A ma promossi alla post season per i cinque punti di penalizzazione inflitti alla Legio XIII Roma.

Sulla carta non dovrebbe esserci partita, anche perché i Giaguari hanno espresso un dominio fisico ancor prima che tecnico nelle sei partite sin qui disputate. Mancherà Andrea Liffredo in mezzo alla difesa per squalifica, ma il reparto può ben assorbire anche la mancanza di un punto di riferimento importante, perché la qualità non manca di certo.

Rispetto alla Under 15 si preannuncia una partita più a senso unico, ma l’incognita dell’approccio troppo superficiale ad una partita apparentemente facile, è sempre dietro l’angolo, e sarà findamentale mantenere alta la concentrazione per poter portare a casa il risultato.