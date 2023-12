Cuneo Volley: terza vittoria consecutiva

Capitan Botto e compagni si aggiudicano lo scontro diretto con Reggio Emilia, a una sola lunghezza in classifica. Vittoria a punteggio pieno in una battaglia non scontata e i biancoblù salgono a quota tre vittorie consecutive. Un importante risultato in vista dei prossimi impegni, che vedranno i cuneesi tra tre giorni a Ortona per l’11^ giornata di andata. Mvp di serata lo schiacciatore greco Charalampos Andreopoulos, premiato da Cetilar sponsor match day di serata. Il prossimo appuntamento con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo in casa sarà domenica 17 dicembre alle ore 18.00 contro Prata di Pordenone.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Fanuli schiera: Sperotto palleggio, Marks opposto, Bonola e Volpe al centro, Suraci e Mariano schiacciatori; Pochini (L).



Parte bene Cuneo con un mini break, che mantiene fino a metà set. Tuttavia i reggiani non demordono e un punto alla volta recuperano e si procede punto a punto nel finale. Chiude sul 25-23 Andreopoulos con un mani out.



Ancora avanti Cuneo con un gap di +3. Il primo ace di serata è firmato Iacopo Botto e vale il 12-9. Come nel set precedente Reggio Emilia arriva a -1 e sul 18-17 coach Battocchio chiama il time out. I reggiani pareggiano al 19°. Sul 22-20 entra Colangelo al servizio per Codarin. Anche nel secondo set è lo schiacciatore greco a chiudere con un mani out sul parziale 25-22.



Inizio più combattuto nel terzo set, dove i ragazzi di coach Fanuli si portano a +2 (5-7), ma Cuneo pareggia il 7° punto. L’ace di Andreopoulos vale il 9-7 e anche il time out per Reggio Emilia. I reggiani tornano sotto e con il doppio ace di Suraci trovano parità e sorpasso (10-11). Sottile trova diverse conclusioni con tocchi di seconda in un combattimento punto a punto. Il turno al servizio di Sottile mette in difficoltà i reggiani, che commettono diversi errori e Botto trova il match ball sul 24-18, ed è lo stesso capitano biancoblù a chiudere la gara con un muro su Marks (25-18).



MVP di serata lo schiacciatore greco Charalampos Andreopoulos, per tutti “Babis”, omaggiato con un kit di prodotti Cetilar da Andrea Tomarchio ed Enrico Ferraro. Consegnato all’ex di giornata, Paolo Bonola, il premio Fair Play by Santero 958.

Al termine della partita Coach Battocchio: «Sapevamo che oggi sarebbe stata durissima, non ci aspettavamo un 3-0, ma lunga, magari sui cinque set. Loro sono una squadra che non molla mai, come nel secondo set, trovano sempre un modo di tornare sotto, perché giocano e difendono molto bene. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo messo in campo una prestazione molto importante».



Tre giorni e sarà trasferta per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che domenica 10 dicembre alle ore 18.00 scenderà in campo ad Ortona per l’11^ giornata, in diretta gratuitamente su Volleyball Word TV e con la possibilità di guardarla tutti insieme al Circolo la Fenice di Vignolo.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Conad Reggio Emilia 0

Parziali (25-23, 25-22, 25-18)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 6, Jensen 15, Volpato 3, Codarin 7, Andreopoulos 12, Botto (K) 8; Staforini (L1); Giacomini, Colangelo, Cioffi. N.e. Bristot, Coppa, Gottardo, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 69%; Attacco: 51%; Muri 5; Ace 3.



Conad Reggio Emilia: Sperotto, Marks 14, Bonola 3, Volpe 3, Suraci 14, Mariano 7; Pochini (L1); Caciagli, Gasparini, Torchia (L2). N.e. Sesto, Catellani, Maiocchi, Guerrini.

All.: Fabio Fanuli.

II All.: Tommaso Zagni.

Ricezione positiva: 58%; Attacco: 37%; Muri 4; Ace 5.

Durata set: 30’, 33’, 23’.

Durata totale: 86’.

Arbitri: Maurina Sessolo e Giovanni Antonino Marigliano.