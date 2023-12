L’Autosped a Moncalieri per restare in cima

Neppure il tempo di metabolizzare la vittoria ottenuta con La Spezia, con relativo aggancio alla capolista San Giovanni Valdarno, e per la formazione di Cutugno è già tempo di scendere nuovamente sul parquet per andare a far visita alla Tecnoengineering Moncalieri (sabato 9/12 ore 20,30), reduce dal ko esterno, di strettissima misura, sul campo del Basket Roma.

Torinesi che dopo un paio di stagioni, assai positive, nella massima serie hanno volontariamente deciso di scendere di un gradino, attraverso uno scambio di diritti, ripartendo dalla serie A2; finora i risultati sono stati forse leggermente al di sotto delle aspettative visto che la squadra attualmente occupa l’ultimo posto in classifica, in condominio con Carugate, ma il campionato è ancora lungo e c’è tutto il tempo per invertire la rotta.

Autoretrocessione che è stata accompagnata da una mezza rivoluzione che ha interessato sia la composizione dell’organico che la guida tecnica con coach Terzolo, artefice della storica promozione in A1, che dopo un anno sabbatico è tornato alla guida della squadra, sostituendo Marco Spanu che aveva portato alla salvezza le lunette nell’ultimo campionato.

Molto è cambiato, come detto, anche dal punto di vista del roster con solo un paio di conferme tra le senior (Cordola e l’ex giraffa Salvini, autrice di eccellenti stagioni con la canotta del Bcc) cui si sono aggiunti gli arrivi di giocatrici che ben conoscono la categoria come l’ala Ramò (con alle spalle numerosi campionati di A1 ed A2) e le guardie Mitreva (ex Roseto e Sassari) e Giordano (ex Bolzano, Udine e San Martino di Lupari, con cui ha assaggiato anche la massima serie). Il resto della rosa è poi composto da numerose giovani del proprio florido vivaio, alcune già impiegate lo scorso anno, altre invece all’esordio in un campionato senior; da Cuneo, invece, è arrivata l’interessantissima guardia classe 2006 Pasero, già avversaria delle giraffe in molte occasioni nei campionati giovanili, che si è già dimostrata, in queste prime settimane, giocatrice in grado di tenere il campo con grande disinvoltura e con eccellenti risultati.

Tecnoengineering che vale sicuramente di più dell’attuale posizione e la sua pericolosità è certificata dal fatto che ha saputo battere, tra le mura amiche, una squadra di ottimo livello come è Giussano, tenendo le lombarde a soli 42 punti segnati; d’altro canto le formazioni di Terzolo sono sempre state caratterizzate dal grande ritmo e da una grandissima intensità difensiva, armi che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

Autosped che quindi dovrà mettere grandissima attenzione e concentrazione sul parquet, sempre ostico per le giraffe, di via Einaudi; è lecito attendersi infatti una Moncalieri che, oltre a poter contare sulle proprie qualità, affronterà la sfida con il coltello tra i denti, non solo per cercare di risalire in classifica ma anche perchè affrontare la capolista assicura alle avversarie stimoli ancora più grandi.

In casa Bcc il turno infrasettimanale appena disputato non solo rischio di incidere, a livello di stanchezza, sui muscoli delle ragazze ma ha anche notevolmente ridotto i tempi di preparazione della gara di sabato sera; siamo però sicuri che lo staff tecnico, che dovrà con tutta probabilità fare ancora a meno di Gianolla, troverà comunque il modo per poter studiare al meglio le torinesi.