Verso Bertram Derthona-Estra Pistoia

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che sarà impegnata domani sera contro l’Estra Pistoia nell’11° giornata del campionato di Serie A 2023/24.

A presentare le caratteristiche di Pistoia è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Affrontiamo una squadra che ha un allenatore e un gruppo di giocatori con un vissuto comune importante. Coach Brienza, Della Rosa, Saccaggi, Wheatle e Del Chiaro hanno costruito grandi cose sia nella passta stagione che in questa. Pistoia ha cuore, carattere e identità, che vanno oltre i risultati. Sicuramente Willis e Moore sono i due punti di riferimento offensivi perché producono il 45% dei punti di squadra: bisogna conoscere le loro tendenze e cosa gli piace fare, ma anche sapere che ci sono giocatori come Saccaggi e Della Rosa che danno un contributo impressionante per energia e durezza, fanno giocate importanti e hanno impatto sulla gara».

Sulle qualità della formazione toscana, il capo allenatore bianconero ha aggiunto: «L’Estra ha una spiccata identità difensiva, esegue bene i propri compiti e fa pochi errori, mentre in attacco trova soluzioni in velocità, anche da tre punti. Inoltre ha diversi giocatori abili a creare in 1vs1 dal palleggio anche per concludere al ferro o con palleggio, arresto e tiro».