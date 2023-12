La Torino '81 attende in casa il R.N. Sori

I gialloblù, saliti al settimo posto in classifica dopo la vittoria sofferta per 10-11 contro i neopromossi del Carrara, sono vogliosi di dare continuità e conquistare la seconda vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi. I liguri invece, si trovano a cinque punti in classifica e con una vittoria supererebbero i ragazzi di coach Aversa. Lo scorso sabato i ragazzi di Ferreccio hanno affrontato il Brescia Waterpolo, perdendo per 9-12, e sono in cerca del riscatto.

Simone Aversa presenta il match: «Domani sarà una partita importante e sarà fondamentale sfruttare il fattore campo. Abbiamo guardato qualche partita del Sori ed è una squadra decisamente migliorata rispetto la scorsa stagione. Per quanto ci riguarda, secondo me, la squadra è pronta fisicamente e mi appello al senso di responsabilità da parte dei ragazzi. Mi aspetto una prova di forza da parte dei giocatori con più esperienza e carattere da parte dei giovani, ognuno dovrà fare la sua parte per provare a vincere la partita».

La partita si disputerà sabato 9 dicembre alle ore 18:00 alla piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren“.

SESTA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A2M

Brescia Waterpolo – Como Nuoto Recoaro

President Bologna – R.N. Arenzano

C.S. Plebiscito Padova – Netafim Bogliasco 1951

Lavagna 90 – C.N. Marina di Carrara

R.N. Florentia – Chiavari Nuoto

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

LA CLASSIFICA

Netafim Bogliasco 1951 15, R.N. Florentia 15, Brescia Waterpolo 10, Chiavari Nuoto 10, Como Nuoto Recoaro 9, R.N. Arenzano 7, Reale Mutua Torino ’81 Iren 7, Lavagna 90 6, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 5, President Bologna 1, C.S. Plebiscito Padova 0, C.N. Marina di Carrara 0.