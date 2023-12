Monferrato Basket, sfida ad alta tensione con Vigevano

I padroni di casa della Novipiù Monferrato Basket riceveranno la Elachem Vigevano. La sfida di andata terminò 78-77.

GLI AVVERSASRI

La squadra allenata dal casalese Lorenzo Pansa ha attualmente una vittoria in più dei rossoblu, staziona a quota 8 punti ed arriva dalla sconfitta interna nel turno infrasettimanale contro Luiss Roma. I vigevanesi hanno nel centro americano Tyler Wideman la propria arma principale, fino ad ora ha prodotto 16 punti e 7 rimbalzi a partita. Lo segue a ruota il connazionale Ike Smith, guardia da 14.2 punti di media. Il parco italiani: nel quintetto il play scuola Biella Gianmarco Bertetti, che si alternerà con il capitano Filippo Rossi in cabina di regia. Lo spot da “tre” sarà occupato da Michele Peroni, altro giocatore confermato dalla passata stagione. Leonardo Battistini come ala forte. Dalla panchina l’esperto e tignoso Alessandro Amici, in grado di cambiare assetto alla squadra, e l’ala Giacomo Leardini.

Dopo la sconfitta contro Trapani i rossoblu sono al secondo impegno consecutivo davanti al proprio pubblico, sarà sicuramente una partita completamente diversa, contro un avversario tosto e diretto competitor dei monferrini. I ragazzi di coach Di Bella saranno pronti per un’altra battaglia.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Arriviamo dalla partita con Trapani dove cercavamo una reazione. Nonostante un avvio difficile ci siamo ripresi e siamo anche riusciti a vincere il secondo tempo. Vigevano per noi è una partita cruciale, sia per noi che per loro. Il classico sliding doors che può cambiare la stagione sia da una parte che dall’altra. Chi vincerà metterà un bel distacco sulle inseguitrici. Conosciamo bene i nostri avversari. All’andata abbiamo perso per un tiro di Bertetti nel finale. Vigevano è una squadra che corre e che fa del tiro da tre punti uno dei suoi punti di forza. Hanno un lungo atipico molto forte come Wideman, può giocare spalle a canestro, ma predilige anche il pop sui 3 punti. All’andata ha praticamente vinto da solo. L’altro americano è Smith, un grande attaccante. Noi siamo pronti, siamo al completo e cercheremo sicuramente di fare la nostra miglior partita, cercando di vincere ad ogni costo».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 16.00 fino all’inizio della gara. Per i tifosi ospiti si consiglia l’acquisto online in Tribuna Ospiti. Biglietto che sarà possibile acquistare anche in biglietteria oltre al Parterre Laterale Panchine (non disponibile online e non accessibile ai tifosi di casa).

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.