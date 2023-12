Igor Agil Volley: test importante contro Legnano

Sfida ad alta quota! Dopo la bella vittoria di una settimana fa la Igor Agil Volley è chiamata a un test importante in B1: sfida a Legnano, la seconda in classifica. Appuntamento domani, sabato 9 dicembre, alle 20.30.

La carica di Elena Marianelli: «Siamo contente di aver portato a casa una vittoria contro una squadra giovane settimana scorsa, questo ci ha dato fiducia per affrontare un'altra gara sicuramente più impegnativa contro una squadra esperta e di vertice».

Elena, Igorina fra le promosse in B1: «Sono contenta della possibilità che mi è stata data di giocare in una squadra di B1. Mi sto impegnando ogni giorno per dimostrare di meritare questa fiducia».