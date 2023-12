Collegno di scena a Saronno dalla capolista

I Lions, ancora privi del duo Tarditi - De Bartolomeo, fanno visita a Saronno al giro di boa del campionato. I lombardi sono in formissima: quota 20 punti in classifica e reduci da un’agevole vittoria sul campo di Derthona (75-97). Tre i giocatori in doppia cifra di media, Negri (12,7), Quinti (12,4) e Nasini (11). Ma la vera forza della squadra è la profondità della panchina, con tanti ragazzi tra gli 8 e i 9 punti a uscita.

L’altro dato che non fa sorridere coach Comazzi è che Saronno è ancora imbattuta tra le mura amiche e che viaggia a oltre 95 punti di media davanti al suo pubblico. All’andata però i Lions si sono dimostrati sul pezzo, con un gran secondo quarto e rimanendo in scia fino alla fine.

«Vedendo che gran campionato stanno facendo dobbiamo ripartire dalla gara dell’andata - commenta coach Comazzi - e non avere paura, giocando con attenzione e concentrazione fin dalla palla a due».

Con le ormai consuete assenze di Tarditi e De Bartolomeo (quest’ultimo out forse fino a gennaio per una lesione muscolare di secondo grado) saranno ovviamente Tiagande (20,6) e Mortarino (15,1) i sorvegliati speciale della difesa lombarda.Dopo questo tour de force di tre trasferte consecutive i Lions torneranno al PalaCollegno il 16 dicembre contro Campus Varese.

Palla a due domani, sabato 9 dicembre, alle ore 21:00 presso C.G. MONS. U. RONCHI - Via Cristoforo Colombo 44, Saronno (VA).

CLASSIFICA

Robur Saronno 20

Pall. Pavia 18

Basket 7 Laghi Gazzada 14

Campus Varese 12

Junior Casale Monferrato 12

Derthona Basketball 12

BasketBall Gallarate 10

College Bk Borgomanero 10

Oleggio Magic Basket 8

Collegno Basket 8

Amatori Savigliano 6

Campus Piemonte 2