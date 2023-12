La Tecnoengineering ospita Derthona

Una partita sulla carta molto complessa per le ragazze di coach Terzolo che non vincono dal 21 ottobre (52-42 vs Basket Giussano). L’ultima giornata ha visto le Lunette combattere fino all’ultimo minuto sul campo di Basket Roma, perdendo l’incontro proprio nei possessi finali (51-48).

Derthona è invece reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Cestistica Spezzina (79-62), nel recupero infrasettimanale della sesta giornata.

La sorvegliata speciale è senza dubbi Attura, che viaggia a quasi 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist di media. In doppia cifra di media anche Gianolla (12,5), Cerino (10,4) e Marangoni (10,2).

Su sponda gialloblù, guida l’attacco Mitreva con 10 punti a uscita, seguono Pasero (8,6), Salvini (8,3) e Cordola (8,2).

Palla a due domani, sabato 9 dicembre, alle 20:30 al PalaEinaudi di Moncalieri.

Arbitrano: Caneva, Mamone.

Accesso libero, diretta streaming sul canale Youtube Moncalieri BasketBall (@moncalieribasketball).

CLASSIFICA

Galli San Giovanni Valdarno 16

Derthona 16

Costa Masnaga 14

Broni 14

Selargius 12

Empoli 12

Giussano 10

Cestistica Spezzina 10

San Giorgio 6

Basket Roma 4

Torino Teen Basket 4

Stella Azzurra 4

Carugate 2

Moncalieri 2