Reale Mutua Torino ospita il “Roadshow Trophy" della Frecciarossa Final Eight 2024

Reale Mutua Basket Torino è lieta di partecipare alle iniziative promozionali della Frecciarossa Final Eight 2024, uno degli appuntamenti più importanti della stagione del basket italiano, che si svolgerà a Torino nel febbraio 2024 e sarà un'occasione per coinvolgere e avvicinare sempre di più il territorio alla pallacanestro.

Questa domenica 10 dicembre, in occasione della partita interna al Pala Gianni Asti contro la Moncada Energy Agrigento, il club gialloblù ospiterà una tappa del “Roadshow Trophy" della Coppa Italia di Lega Basket Serie A.

L'iniziativa sarà introdotta da un Torneo di Minibasket (categoria Esordienti 2012), che si svolgerà sul parquet del Pala Gianni Asti dalle ore 14.00 alle ore 16.00, a cui parteciperanno i piccoli atleti della Reale Mutua e le società Club Partner. Durante il torneo, la Coppa Italia sarà esposta a bordo campo per le foto di rito.

L'evento proseguirà con la partita di Serie A2 tra Reale Mutua e Agrigento. All'ingresso del palazzetto sarà attivato un punto ticketing dove sarà possibile acquistare i biglietti per la Frecciarossa Final Eight 2024 usufruendo della promozione FIP. Inoltre, all'intervallo della partita ci sarà un intervento del Presidente di Basket Torino David Avino, in compagnia di Domenico Carretta, assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi della Città di Torino, e Gianpaolo Mastromarco, Presidente del Comitato Regionale FIP Piemonte, per parlare dell’importanza della Final Eight 2024 come veicolo promozionale della pallacanestro sul territorio piemontese.