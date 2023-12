Serie A Maschile: IVECO CUS Torino Rugby in trasferta a Calvisano

Trasferta per l’IVECO CUS Torino Rugby che, domenica 10 dicembre, affronterà il Rugby Calvisano nell’ottava giornata del campionato di Serie A maschile. Per i ragazzi dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle 14.30, dirige l’incontro Daniele Lorenzo Sacchetto di Roma.

Queste le parole di coach Giampiero De Carli: «La partita di domenica contro Calvisano sarà una delle più difficili di quest’anno. Incontriamo una squadra che è riuscita a vincere cinque partite consecutivamente, sicuramente in forma e preparata per giocare contro la prima in classifica nel modo migliore. Lo so per certo che si sono preparati bene e ci stanno aspettando; per noi sarà una sfida importante anche per capire a che punto siamo veramente. Nonostante il viaggio in giornata dovremo essere pronti mentalmente perché loro, oltre che essere pronti fisicamente e tecnicamente, lo saranno anche mentalmente. È un campo difficile che io conosco molto bene, ed è anche la prima volta dopo vent’anni che gioco come avversario del Calvisano, anche questa sarà un’esperienza interessante. Vogliamo tutti andare lì per giocare prima di tutto una buona partita e un buon rugby, la motivazione ci farà raggiungere sicuramente un buon risultato. Questo ci aspettiamo da noi stessi e dalla squadra sapendo che di fronte abbiamo una squadra che vorrà togliersi e prendersi una grande soddisfazione, battendo la prima in classifica, e cercando di salire sempre più in questa classifica che è corta e dà possibilità a tutti di migliorarsi».