Serie A Elite Femminile: l'IVECO CUS Torino Rugby ospita il CUS Milano

Quarta giornata del campionato di Serie A Elite femminile per l’IVECO CUS TORINO RUGBY che, domenica 10 dicembre alle ore 14.30, giocherà all’Albonico contro il CUS Milano.

Queste le parole di coach Paul Marshallsay: «La sfida con Milano è sempre molto difficile perché è una squadra giovane, piena di ottime atlete interessanti, che giustamente puntano a vincere questo derby universitario. Visti i risultati da loro ottenuti la scorsa stagione, e anche all'inizio di questa, loro sono ovviamente le favorite. Hanno giocatrici in orbita Nazionale, alcune straniere molto interessanti, una cadetta che gioca in serie A (ndr. il campionato appena sotto l’Elite), e un settore giovanile che sta lavorando senza sosta, raccogliendo atlete da tutta la Lombardia e non solo».

Appuntamento dunque a domenica 10 dicembre al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27). Kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Ludovico Grosso di Torino.

La probabile formazione: Pantaleoni; Vian, Sacchi, Piva, Bruno; Gronda (Cap.), Toeschi; Gai, Comazzi, Luoni; Ponzio, Epifani; Salvatore, Hu, Zini a disposizione: Tognoni, Reverso, Fulcini, Zoboli, Cagnotto, Parodi, D’Ambros Da Silva. All. Marshallsay.