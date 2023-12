Avigliana lotta per tutta la gara ma cede a Pancalieri

Impresa sfiorata per la C femminile di Spampinato che a Pancalieri dà vita ad una gara ad alto tasso agonistico che le ha viste rincorrere dal primo minuto, riuscendo però a condurre ed a portarsi ad un possesso di distanza dalle avversarie sia nel secondo che nell'ultimo periodo di gioco.

Per le padrone di casa hanno fatto la differenza D'Ignoti in cabina di regia e D'Ambrosio in area pitturata dove Candela ha provato a contrastarla in tutti i modi.

Per le biancoverdi c'è da registrare la solita sofferenza difensiva quando le avversarie decidono di schiacciare sull'acceleratore ed un'esagerata difficoltà al tiro: 16 i tiri liberi sbagliati ed almeno 10 appoggi da sotto le tabelle buttati via: «Facciamo ancora fatica in difesa ma soprattutto al tiro, dove abbiamo percentuali davvero basse... non è la prima volta che perdiamo per 4-5 punti, siamo sulla strada giusta ma dobbiamo essere più precise al tiro» conferma Spampinato a fine gara.

PANCALIERI 58

AVIGLIANA 54

Parziali (21-17; 28-27; 49-37)

PANCALIERI: D'Ignoti 18, D'Ambrosio 14, Agrò 10, Anfossi 5, Ottenga 4, Paschetta 3, Viecca 2, Matilde Merlo 1, Palumbo 1, Glanville, Pagano, Benedetta Merlo. All. Pintore.

AVIGLIANA: Candela 12, Lupo 11, Bruno 9, Ciuti 9, Rizzi 4, Manuguerra 4, Coppola 4, Matacena 1, Maschera, Gorgitano, Souare. All. Spampinato. Ass. All. Rizzo.

ARBITRO: Casamassima.