Sconfitta casalinga per Moncalieri contro la capolista Derthona

I primi due punti della partita, dopo appena 11 secondi, portano la firma di Cerino . Risponde prontamente Salvini con un jumpshot dall’angolo. Dopo un paio di ottime difese gialloblù ci pensa Cordola a dare il primo vantaggio alle Lunette con un arresto e tiro dalla media. Alla boa del quarto arriva il primo timeout, chiamato da coach Terzolo : 8-6 per le ospiti, grazie alla solita Cerino e ai primi due di Marangoni . Dopo il minuto di riposo le ospiti firmano un 10 a 0 di parziale, con Attura a salire in cattedra. Jakpa ferma l’emorragia, prima con un complicato canestro dall’angolo e poi con un’ottima difesa nel pitturato l’azione successiva. Poco dopo Pasero dalla linea della carità riavvicina la Tecnoengineering sul -8. Il primo quarto si chiude però sul 22-10 firmato con un due su due dalla lunetta di Juric .

Salvini apre il secondo parziale con due punti dalla media, Jakpa prende un importante rimbalzo dopo una gran difesa contro Thiam. Poi Leonardi da sotto e Pasero ancora una volta dalla lunetta smuovono il tabellone. Dopo l’ennesimo parziale di Derthona targato Juric e Attura, ci pensa Ramasso con un passo e tiro d’altri tempi a ridare un po’ di fiducia alle gialloblù. Le ospiti però continuano a fare la loro partita, nonostante la tripla di Mitreva a 2’ dall’intervallo centrale: si va negli spogliatoi sul 41-21.

Al rientro in campo la musica non cambia e alla boa del quarto, dopo un brutto infortunio alla nuca ai danni di Salvini, il tabellone recita 47-25 per le ospiti. Dopo un bel parziale firmato Melchiori-Baldelli si va all’ultimo mini intervallo sul 58-25. Ultimo quarto di pura gestione per Derthona che, grazie alla maggiore esperienza con cui ha guidato l’incontro fin dai primi minuti, porta agevolmente a casa altri due punti e la testa della classifica. Da segnalare l'infortunio nel finale al ginocchio rimediato da Jakpa.

Prossimo impegno delle Lunette il 16 dicembre alle 20:30 a Carugate.

Tecnoengineering Moncalieri 37

Autosped BCC Derthona Basket 68

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 4, Giordano* 3, Pasero* 7, Salvini* 13, Jakpa* 2, Carnevale, Mitreva 6, Iagulli, Ricci, Vairo, Ramasso 2. All.re: Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico.

Autosped BCC Derthona Basket: Marangoni* 2, Cerino* 10, Attura* 12, Thiam* 4, Melchiori* 7, Tibaldi 2, Espedale 7, Leonardi 6, Baldelli 5, Gianolla, Juric 13. All.re: Cutugno Ass: Lazzari, Cerini.