La Reale Mutua Torino'81 Iren vince e convince, battuto il Sori

I padroni di casa partono forte, ma subiscono la reazione avversaria nel secondo tempo. I ragazzi di Simone Aversa, però, non mollano e nell’ultimo quarto creano il gap finale con i propri avversari.

LA PARTITA

Inizia il match e i gialloblù partono forte: Lorenzo Cigolini apre le danze e la doppietta di Ettore Novara porta le due squadre sul 3-0 dopo quattro minuti di gioco. I ragazzi di Ferreccio non ci stanno e trovano la prima rete di giornata con G. Cocchiere, ma venti secondi più tardi Iodice realizza la superiorità numerica che vale il 4-1. Si ritorna in acqua e il R.N. Sori sale in cattedra: passa appena un minuto e Brambilla fa il 4-2, Monari con una doppietta pareggia i conti e Villa realizza un tiro di rigore che vale il vantaggio 4-5. La Torino ’81 non ci sta e a quindici secondi dall’intervallo lungo Cigolini pareggia il match.

Si ritorna in vasca dopo il cambio campo ed Ettore Novara trova la rete del 6-5, ma i liguri non ci stanno e pareggiano immediatamente con Licata. I gialloblù reagiscono e mettono il muso avanti con Giacomo Novara e, a quindici secondi dalla fine del terzo tempo, i padroni di casa trovano la rete del 8-6 con il rigore trasformato da Colombo. Si rientra in acqua e il Sori trova subito la rete del -1 con il solito Brambilla, ma i ragazzi di Simone Aversa non mollano e trovano il 10-7 grazie alle reti di Giacomo ed Ettore Novara. I liguri vogliono rimanere attaccati alla partita e con Giacomo Cocchiere si portano sul punteggio di 10-8. Le squadre iniziano ad allungarsi: Gattarossa realizza la rete del +3, a Brambilla risponde subito. La partita sta per giungere al termine, ma la Torino ’81 crea il gap finale grazie alle due reti di Ettore Novara e Gattarossa che realizzano il 14-9. A venticinque secondi dalla fine della partita, il Sori trova il gol della bandiera del 14-10 che chiude il match. Finisce così l’incontro tra la Torino ’81 e il Sori con i ragazzi di Simone Aversa che si sono ritrovati e puntano alle posizioni alte della classifica.

LE ANALISI

Simone Aversa, allenatore e presidente della Reale Mutua Torino ’81, al termine del match: «Questa sera si è vista la vera faccia della Torino ’81! I ragazzi erano convinti, compatti e concentrati e sono contento. Siamo partiti forte e abbiamo creato un buon break, però nel secondo tempo ci siamo un po’ incagliati e abbiamo permesso al Sori di rientrare. Il terzo tempo la partita è stata in equilibrio ma stasera ne avevamo di più, siamo riusciti a prendere un buon vantaggio e a portarci a casa la vittoria con un bel risultato. Sono contento per Mattia Aichino, ragazzo del vivaio classe 2007, che oggi ha fatto il suo esordio in Serie A2; avevamo bisogno di più peso in marcatura e lui ha fatto la sua parte egregiamente. Spero che in futuro altri ragazzi del vivaio possano esordire!».

IL TABELLINO

REALE MUTUTA TORINO ’81 IREN 14

R.N. SORI 10

Parzilai (4-1; 1-4; 3-1; 6-4)

RALE MUTUA TORINO ’91 IREN: Aldi, Lisica, Iodice 1, Noale, Aichino, Cigolini 2, Costa, Ermondi, Gattarossa 3, G. Novara 2, E. Novara 5, Colombo 1, Santosuosso, Cassia. All. Aversa.

R.N. SORI: A. Benvenuto, Bisso, Brambilla 3, Licata 1, Villa 1, Olcese, Navone, Monari 2, G. Cocchiere 2, E. Cocchiere, G. Bevenuto, Rezzano, Pittore, Pontremoli. All. Ferreccio.

ARBITRI: Rovida - Campora

LE NOTE: Uscito per limite di falli Olcese (S) nel terzo tempo. Lisica (T) e Cocchiere E. (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino 5/15 + 2 rigori e Sori 4/12 + 1 rigore. Spettatori 200 circa.