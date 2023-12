La Bertram cade in volata contro Pistoia

Sconfitta casalinga per la Bertram Derthona nella 11esima giornata di campionato: Pistoia conduce sin dai primi minuti e nonostante la grande rimonta negli ultimi minuti di gioco dei padroni di casa, il canestro allo scadere di Willis consente agli avversari di conquistare 2 punti.

Da segnalare l’ottima prestazione del nuovo acquisto Amine Noua, autore di 17 punti e 6 rimbalzi in 23 minuti di gioco.

Avvio di gara complesso per la Bertram, che subisce il break iniziale di 0-8 di Pistoia. Candi e Noua - all'esordio in bianconero - sbloccano i Leoni, prima che Willis e Moore spingano Pistoia al 15-26 del 7'. Nel finale di frazione i ragazzi di coach Ramondino, trascinati da Baldasso e Severini, rimontano sino al 25-28 del 10'. Nel secondo periodo il match è caratterizzato da più equilibrio: Severini e Baldasso impattano il match prima del nuovo allungo pistoiese firmato da un Willis da 6/7 da oltre l’arco che chiude il primo tempo sul 48-55.

Al rientro dagli spogliatoi Noua firma un 5-0 di break che vale il nuovo -3. L’intensità, nei minuti seguenti, cresce in entrambe le metà campo e Pistoia continua a condurre grazie alle giocate di talento di Moore. Weems e Thomas rispondono dal pitturato tenendo la Bertram a due possessi di distanza (71-76). Nell’ultima frazione Pistoia torna nuovamente a condurre oltre la doppia cifra, prima di subire la reazione di carattere della Bertram, che accorcia con le triple di Noua e Weems. Il finale è palpitante: Baldasso segna la tripla del pareggio a 97 a 7’’ dal termine, ma poi Willis allo scadere - ancora da oltre l'arco - gela il PalaEnergica e dà il successo all'Estra.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Complimenti a Pistoia che ha meritato di vincere perché ha giocato meglio di noi nel corso della partita. Gli impatti di primo e terzo quarto sono stati importanti dal punto di vista mentale: Willis in avvio di gara e Moore al rientro dagli spogliatoi, in un match in cui sono riusciti ad esprimere tutto il loro talento, credo che abbiano fatto alcune cose un po’ più facili e che ciò abbia rinforzato la fiducia della squadra. Dovevamo provare a “sporcare” un po’ di più la partita: oggi non siamo mai riusciti a togliere la mano destra a questi giocatori devastanti capaci di creare per sé e per gli altri. In un match in cui si è fatto un grandissimo sforzo dal punto di vista fisico, abbiamo purtroppo fatto tantissimi errori dal punto di vista tecnico e della disciplina».



Bertram Derthona 97

Estra Pistoia 100

Parziali (25-28, 48-55, 71-76, 97-100)

Tabellini:

Derthona: Zerini, Tandia ne, Noua 17, Dowe 12, Candi 5, Errica ne, Strautins 5, Baldasso 12, Severini 16, Obasohan 7, Weems 17, Thomas 6,. All. Ramondino

Pistoia: Willis 36, Della Rosa 8, Blakes 6, Moore 24, Dembele ne, Saccaggi 2, Del Chiaro 6, Biagini ne, Wheatle 9, Ogbeide 9. All. Brienza