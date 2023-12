Le Igorine lottano ma cedono a Legnano

Nella decima giornata di campionato di B1 la Igor Agil Volley cede alla Focol Legnano 3-1.

In campo Cantoni in regia e Brezza opposto, Nagy e Moiran al centro, Talerico e Del Freo schiacciatori, Badalamenti libero (spazio durante il match a Guatteo, Ojienelo e Marianelli). La prima a fare punto è Del Freo, poi è equilibrio fino al 3-3. Legnano crea il break e sul 12-6 Medici richiama le sue; le Igorine faticano ad accorciare e Legnano ne approfitta (22-12 con un primo tempo del centrale). Finale 25-15.

Partono molto meglio le Igorine (1-3), Legnano accorcia e con un ace è 7-6. Le Igorine sono pazienti, il turno in battuta di Del Freo è positivo e un punto di Cantoni porta le padrone di casa al time out (12-15); è un set punto a punto, Legnano accorcia ancora e stavolta è Medici a chiamare la pausa sul 20-19. Sul 24-23 le Igorine sono brave a cancellare la palla set e lottano fino a un muro finale che vale il 26-28.

Il terzo set parte in equilibrio ed è Legnano a creare il primo break sul 9-5; una diagonale di casa vale il 12-7; le Igorine accorciano 14-12, ma un errore in battuta consente a Legnano di aprire ancora un break e sul 16-12 è pausa per le trecatesi. Rimonta di sostanza, una diagonale di Talerico e un bel muro valgono il 18 pari, pausa per casa e una battaglia tutta aperta; le Igorine stanno lì fino al 20-19, poi di nuovo Legnano mette la freccia ed è 25-21.

Nel quarto set le Igorine partono in salita e Legnano crea un 8-3 che vale la pausa per Medici; un altro allungo delle padrone di casa vale il 12-5 e le trecatesi faticano a recuperare, ma non smettono mai di lottare, finale 25-14.

Focol Legnano 3

Igor Agil Volley 1

Parziali (25-15; 26-28; 25-21, 25-14)

Legnano: Lenna (L); Carcano; Monni, Angelinetta, Moroni, Dallorso, Aliberti, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri, Mazzaro, Roncato, Zingaro. All. Turino.

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Annovazzi, Cantoni, Ojienelo, Brezza, Badalamenti, Bianchi G, Marianelli, Talerico, Mangalagiu (L), Martelli, Del Freo. All. Medici.