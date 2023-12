FISI-AOC - Biathlon Coppa Italia Fiocchi in Val Martello. Sci di Fondo: Coppa Italia Rode e Fesa Cup

Una splendida giornata di sole dalle temperature frizzanti ha accolto i biatleti che si sono ritrovati sulle nevi della Val Martello per la prima gara della Coppa Italia Fiocchi 2023/2024.

Perfetta come sempre l’organizzazione a cura dell’ ASV Martell capitanato da Georg Altstätter, sindaco del piccolo comune altoatesino e per l’occasione anche delegato FISI, e coadiuvato Ulrich Walder, direttore di gara e Peter Tumler, giudice di poligono.

Alle 9.30 in punto sono partiti i senior maschili che si sono sfidati nella sprint che ha visto il trionfo di Daniele Fauner. L’atleta del Centro sportivo Carabinieri, grazie anche ad una prova al poligono perfetta e una prova sugli davvero notevole, ha vinto sulla coppia del Centro Sportivo Esercito formata da Nicola Romanin, che paga l’errore in piedi (+44’60; 0+1) e il cuneese Nicolò Giraudo (+47’20; 0+0), che chiude al 3° posto.

Vittoria targata Piemonte tra gli juniores grazie alla buona prestazione di Thomas Daziano (Fiamme Oro) che è stato il più veloce a concludere i 10Km in 28’28’’30 (1+1) davanti a Lorenzo Solero (Dolomitica) e Gabriel Curtaz (Carabinieri), che chiudono entrambi con 2 errori totali, una in ciascuna sessione di tiro.

Il Piemonte si accaparra anche la prima e seconda posizione tra i Giovani: Michele Carollo (Carabinieri), che si era già messo in mostra durante i campionati italiani estivi di Forni Avoltri vincendo entrambe le competizioni (sprint e inseguimento) è stato il più veloce con il tempo di 21’37’’30 (0+1) e ha preceduto Paolo Barale (Fiamme Oro) di 33’90 (1+1). A completare il podio ci ha pensato il primierotto Samuele Bettega (Carabinieri) che ha chiuso a 59’7 dal vincitore. Ai piedi del podio il cuneese Nicola Giordano (Fiamme Gialle) che con tre errori totali (2+1) chiude al 4° posto. Tommaso Peano (Alpi Marittime) chiude al 13° posto.

Tra gli Aspiranti dominio dell'Alto Adige con la vittoria di Julian huber (Anterselva). Il Piemonte conquista le posizioni 10,11 e 12 grazie alle prestazioni di Jacopo Piasco (Alpi Marittime), Filippo Massimino (Alpi Marittime) e Stefano Occelli (Valle stura). Al 17° posto si piazza Lorenzo canavese (Alpi Marittime). Più attardati Giacomo Barale (Alpi Marittime), 27°, Andrea Occelli (Valle Stura) che chiude al 50° posto. Alle 12 in punto è toccato alle categorie femminili scendere in pista: la categoria Senior, con due soli partecipanti, ha visto la vittoria della svizzera Irene Cadurisch sulla cuneese Gaia Brunetto (Esercito).

Nella categoria Giovani è Carlotta Gautero a conquistare il gradino più alto del podio. La cuneese delle Fiamme Oro, che aveva già dominato la sprint e l’inseguimento ai campionati italiani estivi di Forni Avoltri, ha vinto con il tempo di 20’08’’2 (0+1) su Nayeli Mariotti Cavagnet (20’32’’3; 0+0) ed Eva Hutter (20’50’’8; 0+0), entrambe atlete delle Fiamme Gialle. Al 4° posto un'altra cuneese, Fabiola Miraglio Mellano, che chiude con due errori totali (2+0).

L’ultima categoria ad aver preso il via è stata quella delle Aspiranti che ha visto trionfare la piemontese Matilde Giordano (Fiamme Oro) che nonostante i tre errori totali (1+2) è stata velocissima completando i 6Km in 21’33’’4, con un vantaggio di 15’’ su Tanja Wanker (Gardena). A chiudere il podio di ha pensato Sara Forlin (Primiero), staccata di 16’7 dalla vincitrice. Si ferma ai piedi del podio la cuneese Alice Gastaldi (Valle Pesio) che chiude al 4° posto. Le altre piemontesi in gara hanno così concluso: 6° posto per Iris Cavallera, 7° per Luna Forneris, 8°Gaia Gondolo, 9° Viola camperi, 10° Cecilia Peano, 11° Anna Giraudo, tutte atleti portacolori dello sci club Alpi Marittime, come Luica Borcchiero e Magalì Miraglio Mellano che chiudono rispettivamente al 17° e 22° posto.



