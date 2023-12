Il Tam Tam vende cara la pelle a Biella

In quel di Biella la serie C del Tam Tam esce sconfitta nel punteggio ma non nell'orgoglio. Con un organico striminzito (assenti Nebiolo, Caputo, Rabbia, Viele, Bonello, Cesetta, Bechis) e contro la prima in classifica ci si potrebbe aspettare una partita a senso unico ed in effetti il primo quarto va in quella direzione. Biella segna con costanza dall'arco, l'attacco granata arranca finendo con un -14 alla prima sirena.

Dal secondo quarto l'attacco dei tamburi si sblocca trovando i canestri di Leone sotto le plance, oltre all’efficacia di Mauri, il duo Galliera-Cibrario Sent e correndo bene in contropiede. La zona ospite mette in crisi la squadra di casa e lo scarto cominica a ridursi fino al -7 a 4 minuti dalla fine quando un paio di tiri aperti sbagliati dall'attacco granata permettono ai padroni di casa di ricacciare, con Alberto super per i suoi, a -13 gli ospiti mettendo la parola fine all'incontro.

I ragazzi del Tam Tam possono tornare a casa fieri di aver dato il massimo, ma vogliosi di conquistare la vittoria nella prima giornata di ritorno in casa contro Bea Chieri.

Albatros Biella Next 90

Tam Tam 75

Parziali (28-14, 24-21, 15-22, 23-18)

Biella Next: Aimone 2, Alberto 18, Bamba 13, Barbera, Cena 11, Di Micco 8, Lomele 10, Moscatelli 1, Sartore 13, Squizzato 6, Vercellino 8.

Tam Tam: Scivoletto, Mauri 18, Galliera 14, Cibrario 10, Luigi 2, Ducco 4, Paradisi 5, Terzi 4, Leone 13, Boglione 5.