Bcc Derthona Basket espugna il Pala Einaudi di Moncalieri

Terzo impegno nel giro di una settimana e terza vittoria per la formazione di Cutugno che soffre meno del preventivato per espugnare il campo del fanalino di coda Moncalieri; partita che ha avuto oggettivamente poca storia visto che dopo alcuni minuti di sostanziale equilibrio le giraffe hanno assunto il controllo del match, prendendo il largo senza mai più voltarsi indietro.

La squadra di Terzolo si presenta all’appuntamento priva di Landi e Ramò mentre, dall’altra parte, oltre a Gianolla, ferma per il problema fisico che la condiziona ormai da qualche settimana, deve dare forfait anche Castagna, infortunatasi nell’allenamento del venerdì; primi minuti in cui le torinesi riescono a restare a contatto (6-6 dopo 4′) ma non appena le giraffe alzano i giri del motore per Moncalieri cala il buio. Il 12-0 esterno che l’Autosped confeziona in meno di 4′ vale la doppia cifra di vantaggio (18-6) lanciando la fuga delle ospiti, sul +12 alla prima sirena (22-10).

Torinesi che provano, con coraggio e determinazione, a non perdere ulteriore terreno ma i loro tentativi vengono frustrati dall’ottima difesa castelnovese che concede poco o nulla alle giocatrici di Terzolo; arriva, così, quasi per inerzia, un altro allungo delle giraffe che vanno negli spogliatoi con un +20 (41-21) che mette decisamente in discesa la contesa.

Dopo l’intervallo il Bcc abbassa i ritmi nella metà campo avversaria ma continua, invece, a tenere alta l’intensità nella propria, vanificando così ogni speranze di recupero da parte delle locali; la Tecnoengineering mette insieme solo 4 punti in 10′ ed al 30′ la partita può considerarsi virtualmente chiusa (58-25).

Ultimi 10′ che non hanno più molto da dire, con i due punti ormai virtualmente assegnati all’Autosped; Cutugno continua a ruotare le sue giocatrici per gestire le forze atlete, reduci già da due impegni ravvicinati, e così Moncalieri può approfittarne per rendere un pochino meno pesante il passivo, aggiudicandosi, di misura, la frazione finale.

Prova di forza delle castelnovesi che sono state brave ad indirizzare a proprio favore la sfida fin dall’inizio, spegnendo gi ardori delle padrone di casa e permettendosi poi di gestire senza patemi il resto della gara; in una serata in cui il tiro da 3 non ha voluto saperne di funzionare (0/14 lo score) l’Autosped è stata abile, oltre che dal punto di vista difensivo, a trovare punti da vicino, grazie anche alla capacità di procacciarsi parecchi viaggi in lunetta. Si chiude così una settimana faticosa ma estremamente proficua per le giraffe che grazie ai due punti di questa sera riescono a restare agganciate, in vetta alla classifica, a San Giovanni Valdarno.